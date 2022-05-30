https://ria.ru/20220530/deti-1791746567.html

В Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом

В Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом - РИА Новости, 30.05.2022

В Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом

Три человека, в том числе малолетняя девочка, погибли в результате отравления угарным газом в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:15

2022-05-30T14:15

2022-05-30T14:17

происшествия

россия

эльбрус

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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе малолетняя девочка, погибли в результате отравления угарным газом в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, трагедия произошла в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Эльбрус, хозяйка которой в нарушение правил эксплуатации газовых приборов установила газовую колонку для нагревания воды."Эксплуатация ненадлежащим образом установленного газового оборудования повлекла накопление в жилых помещениях квартиры угарного газа, что стало причиной гибели хозяйки квартиры 1966 года рождения, ее дочери 1998 года рождения, а также внучки 2021 года рождения", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы."Следователями назначено проведение комплекса судебных экспертиз, устанавливаются лица, осуществлявшие монтаж оборудования, а также иные обстоятельства происшествия", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220525/karabin-1790534226.html

россия

эльбрус

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, эльбрус