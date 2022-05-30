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В Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом
В Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом - РИА Новости, 30.05.2022
В Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом
Три человека, в том числе малолетняя девочка, погибли в результате отравления угарным газом в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:15
2022-05-30T14:15
2022-05-30T14:17
происшествия
россия
эльбрус
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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе малолетняя девочка, погибли в результате отравления угарным газом в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, трагедия произошла в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Эльбрус, хозяйка которой в нарушение правил эксплуатации газовых приборов установила газовую колонку для нагревания воды."Эксплуатация ненадлежащим образом установленного газового оборудования повлекла накопление в жилых помещениях квартиры угарного газа, что стало причиной гибели хозяйки квартиры 1966 года рождения, ее дочери 1998 года рождения, а также внучки 2021 года рождения", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы."Следователями назначено проведение комплекса судебных экспертиз, устанавливаются лица, осуществлявшие монтаж оборудования, а также иные обстоятельства происшествия", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220525/karabin-1790534226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, эльбрус
14:15 30.05.2022 (обновлено: 14:17 30.05.2022)
В Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии три ребенка погибли при отравлении угарным газом
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе малолетняя девочка, погибли в результате отравления угарным газом в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Эльбрус
, хозяйка которой в нарушение правил эксплуатации газовых приборов установила газовую колонку для нагревания воды.
"Эксплуатация ненадлежащим образом установленного газового оборудования повлекла накопление в жилых помещениях квартиры угарного газа, что стало причиной гибели хозяйки квартиры 1966 года рождения, ее дочери 1998 года рождения, а также внучки 2021 года рождения", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ
, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"Следователями назначено проведение комплекса судебных экспертиз, устанавливаются лица, осуществлявшие монтаж оборудования, а также иные обстоятельства происшествия", - отмечает ведомство.