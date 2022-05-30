https://ria.ru/20220530/delo-1791648673.html

В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере

В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере - РИА Новости, 30.05.2022

В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего школьника, который утонул на озере Луговское неподалеку от деревни Луговая Омского района Омской... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:29

2022-05-30T09:29

2022-05-30T09:29

происшествия

омский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего школьника, который утонул на озере Луговское неподалеку от деревни Луговая Омского района Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности."Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка на озере под деревней Луговая. Предварительно установлено, что 14-летний ребенок утонул во время купания в озере Луговское, расположенном вблизи деревни Луговая Омского района Омской области", - пояснили в пресс-службе.Следователи провели осмотр места происшествия, допросы свидетелей и иные следственные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220414/izbienie-1783584973.html

омский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омский район