https://ria.ru/20220530/delo-1791648673.html
В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере
В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере - РИА Новости, 30.05.2022
В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего школьника, который утонул на озере Луговское неподалеку от деревни Луговая Омского района Омской... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:29
2022-05-30T09:29
2022-05-30T09:29
происшествия
омский район
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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего школьника, который утонул на озере Луговское неподалеку от деревни Луговая Омского района Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности."Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка на озере под деревней Луговая. Предварительно установлено, что 14-летний ребенок утонул во время купания в озере Луговское, расположенном вблизи деревни Луговая Омского района Омской области", - пояснили в пресс-службе.Следователи провели осмотр места происшествия, допросы свидетелей и иные следственные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220414/izbienie-1783584973.html
омский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омский район
В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере
В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере Луговское
ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего школьника, который утонул на озере Луговское неподалеку от деревни Луговая Омского района Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка на озере под деревней Луговая. Предварительно установлено, что 14-летний ребенок утонул во время купания в озере Луговское, расположенном вблизи деревни Луговая Омского района
Омской области", - пояснили в пресс-службе.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросы свидетелей и иные следственные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.