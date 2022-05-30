12:09 30.05.2022 (обновлено: 13:14 30.05.2022)
В Кремле заявили, что объективных причин для дефолта в России нет
Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта в России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Никаких объективных причин для дефолта в России быть не может, деньги есть и готовность их платить, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Минфин России сообщал, что Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.
"Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг. Все будет зависеть от контактов", - сказал он.
26 мая, 08:00"Отказываются от денег": грозит ли России дефолт