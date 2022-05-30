https://ria.ru/20220530/defolt-1791696856.html

В Кремле заявили, что объективных причин для дефолта в России нет

В Кремле заявили, что объективных причин для дефолта в России нет - РИА Новости, 30.05.2022

В Кремле заявили, что объективных причин для дефолта в России нет

Никаких объективных причин для дефолта в России быть не может, деньги есть и готовность их платить, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:09

2022-05-30T12:09

2022-05-30T13:14

экономика

россия

дмитрий песков

министерство финансов сша

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Никаких объективных причин для дефолта в России быть не может, деньги есть и готовность их платить, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Минфин России сообщал, что Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций."Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг. Все будет зависеть от контактов", - сказал он.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов сша