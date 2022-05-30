https://ria.ru/20220530/daniya-1791732425.html

Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы

Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы - РИА Новости, 30.05.2022

Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы

Посольство Дании в Москве приостановило прием документов на визы и ВНЖ, сообщается на официальном сайте учреждения. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:44

2022-05-30T13:44

2022-05-30T14:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посольство Дании в Москве приостановило прием документов на визы и ВНЖ, сообщается на официальном сайте учреждения."До дальнейшего уведомления посольство приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство, кроме официальных визитов", — говорится в релизе.Уточняется, что все обновления по возобновлению приема будут опубликованы на сайтах визового центра и посольства.Сейчас заявители могут оформить необходимые документы для въезда в Данию в визовых центрах других стран.

https://ria.ru/20220530/vizy-1791659568.html

дания

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дания, виза, туризм, туристы