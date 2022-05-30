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Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220530/daniya-1791732425.html
Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы
Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы - РИА Новости, 30.05.2022
Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы
Посольство Дании в Москве приостановило прием документов на визы и ВНЖ, сообщается на официальном сайте учреждения. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:44
2022-05-30T14:00
туризм
дания
виза
туризм
туристы
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посольство Дании в Москве приостановило прием документов на визы и ВНЖ, сообщается на официальном сайте учреждения."До дальнейшего уведомления посольство приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство, кроме официальных визитов", — говорится в релизе.Уточняется, что все обновления по возобновлению приема будут опубликованы на сайтах визового центра и посольства.Сейчас заявители могут оформить необходимые документы для въезда в Данию в визовых центрах других стран.
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дания, виза, туризм, туристы
13:44 30.05.2022 (обновлено: 14:00 30.05.2022)
 
Дания приостановила прием заявлений на краткосрочные визы

Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на краткосрочные визы и ВНЖ

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посольство Дании в Москве приостановило прием документов на визы и ВНЖ, сообщается на официальном сайте учреждения.
"До дальнейшего уведомления посольство приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство, кроме официальных визитов", — говорится в релизе.
Уточняется, что все обновления по возобновлению приема будут опубликованы на сайтах визового центра и посольства.
Сейчас заявители могут оформить необходимые документы для въезда в Данию в визовых центрах других стран.
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