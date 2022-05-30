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"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги - РИА Новости, 30.05.2022
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"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги
"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги - РИА Новости, 30.05.2022
"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги
Предприятие "Ростеха" разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа, сообщила... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:15
2022-05-30T16:47
экономика
денис мантуров
виктор евтухов
узбекистан
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа, сообщила госкорпорация.В госкорпорации напомнили, что химическая отрасль — одна из наиболее быстро развивающихся в России. Рост производства по итогам 2021 года составил шесть процентов.После ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка на фоне спецоперации на Украине граждане пожаловались, что офисная бумага подорожала в несколько раз. В конце марта Минпромторг сообщил, что спрос на нее сейчас могут полностью закрыть отечественные производители. Кроме того, как отмечал глава ведомства Денис Мантуров, Россия начала переговоры с Узбекистаном по поставкам хлората натрия, который используют для отбеливания бумаги.
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узбекистан
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экономика, денис мантуров, виктор евтухов, узбекистан, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех
11:15 30.05.2022 (обновлено: 16:47 30.05.2022)
 
"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги

"Ростех" разработал отечественный химикат для производства белой офисной бумаги

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа, сообщила госкорпорация.
"Научный центр "Прикладная химия" (ГИПХ) разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей. Сейчас идут переговоры об организации производства с предприятиями Северо-Запада России. Так что без белой бумаги страна точно не должна остаться", — говорится в релизе.
В госкорпорации напомнили, что химическая отрасль — одна из наиболее быстро развивающихся в России. Рост производства по итогам 2021 года составил шесть процентов.
После ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка на фоне спецоперации на Украине граждане пожаловались, что офисная бумага подорожала в несколько раз. В конце марта Минпромторг сообщил, что спрос на нее сейчас могут полностью закрыть отечественные производители. Кроме того, как отмечал глава ведомства Денис Мантуров, Россия начала переговоры с Узбекистаном по поставкам хлората натрия, который используют для отбеливания бумаги.
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ЭкономикаДенис МантуровВиктор ЕвтуховУзбекистанРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ростех
 
 
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