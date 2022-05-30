11:15 30.05.2022 (обновлено: 16:47 30.05.2022)
"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги
"Ростех" разработал отечественный химикат для производства белой офисной бумаги
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа, сообщила госкорпорация.
"Научный центр "Прикладная химия" (ГИПХ) разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей. Сейчас идут переговоры об организации производства с предприятиями Северо-Запада России. Так что без белой бумаги страна точно не должна остаться", — говорится в релизе.
В госкорпорации напомнили, что химическая отрасль — одна из наиболее быстро развивающихся в России. Рост производства по итогам 2021 года составил шесть процентов.
После ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка на фоне спецоперации на Украине граждане пожаловались, что офисная бумага подорожала в несколько раз. В конце марта Минпромторг сообщил, что спрос на нее сейчас могут полностью закрыть отечественные производители. Кроме того, как отмечал глава ведомства Денис Мантуров, Россия начала переговоры с Узбекистаном по поставкам хлората натрия, который используют для отбеливания бумаги.