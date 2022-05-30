https://ria.ru/20220530/bumaga-1791676479.html

"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги

"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги - РИА Новости, 30.05.2022

"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги

Предприятие "Ростеха" разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа, сообщила... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:15

2022-05-30T11:15

2022-05-30T16:47

экономика

денис мантуров

виктор евтухов

узбекистан

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа, сообщила госкорпорация.В госкорпорации напомнили, что химическая отрасль — одна из наиболее быстро развивающихся в России. Рост производства по итогам 2021 года составил шесть процентов.После ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка на фоне спецоперации на Украине граждане пожаловались, что офисная бумага подорожала в несколько раз. В конце марта Минпромторг сообщил, что спрос на нее сейчас могут полностью закрыть отечественные производители. Кроме того, как отмечал глава ведомства Денис Мантуров, Россия начала переговоры с Узбекистаном по поставкам хлората натрия, который используют для отбеливания бумаги.

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узбекистан

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, денис мантуров, виктор евтухов, узбекистан, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех