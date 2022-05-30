Биолог назвала отрезок времени, когда борщевик еще можно уничтожить
Биолог Шипилина: борщевик надо уничтожать в начале лета, пока он не стал гигантом
Борщевик Сосновского. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Борщевик надо уничтожать в начале лета, пока он не стал гигантом, считает биолог Лилия Шипилина. В интервью радио Sputnik она рассказала, чем чревато промедление.
В соке борщевика содержатся фуранокумарины — опасные вещества, которые при попадании на кожу могут приводить к ожогам, отметила старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина. Если позволить этому сорняку вырасти до огромных размеров, то уничтожить его будет очень трудно, предупредила она.
"Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это еще ростки, потому что с каждым днем лета уничтожать его будет все сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, и его листья могут достичь в диаметре 50-70 сантиметров", — предупредила Шипилина.
Выкопать такое ядовитое растение под силу далеко не каждому человеку, даже в защитном костюме, считает она.
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По словам биолога, избавиться от борщевика можно лишь в мае или в начале июня.
"Уничтожать борщевик лучше всего в мае или в начале июня, пока он еще не так велик", — сказала Шипилина.
Если упустить момент, то борщевик успеет зацвести и дать семена, продолжила биолог.
"Потом появится цветонос (стебель с цветком. — Прим. ред.). Одно растение в среднем может дать от семи до 22 тысяч семян. Это огромное количество семян борщевика, каждое из которых может прорасти и тоже стать гигантом", — заключила Лилия Шипилина.
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