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Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022
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Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ
Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ
Группа украинских беженцев в Болгарии "взбунтовалась" и отказалась жить на государственной турбазе, их временно заселили в частный отель, сообщает Болгарское... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:32
2022-05-30T21:34
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Группа украинских беженцев в Болгарии "взбунтовалась" и отказалась жить на государственной турбазе, их временно заселили в частный отель, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По мнению 19 украинцев, турбаза в районе Велико-Тырново, на которую их переселили из черноморской Варны, оказалась непригодной для проживания. После экстренного вмешательства властей скандал удалось урегулировать, предоставив им частный отель в Горна-Оряховице (Великотырновская область)."Мы приехали из Варны по специальной программе, но нам солгали. Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем", — заявила радио одна из женщин в составе группы.Хозяйка отеля, в котором разместились украинцы, отметила, что будет кормить беженцев только до 1 июня. "Затем только ночевки, мы не волшебники, чтобы организовывать питание на пять левов в день", — возмутилась она.Болгарский вице-премьер Калина Константинова в понедельник заявила, что украинские беженцы в гостиницах на побережье Черного моря, которым некуда будет ехать после 31 мая, будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область).Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины, более 110 тысяч из них получили в стране временное убежище.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791386177.html
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болгария, варна, украина, в мире
20:32 30.05.2022 (обновлено: 21:34 30.05.2022)
 
Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ

БНР: украинские беженцы в Болгарии взбунтовалась и отказались проживать на турбазе

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПанорама Варны
Панорама Варны - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Группа украинских беженцев в Болгарии "взбунтовалась" и отказалась жить на государственной турбазе, их временно заселили в частный отель, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По мнению 19 украинцев, турбаза в районе Велико-Тырново, на которую их переселили из черноморской Варны, оказалась непригодной для проживания. После экстренного вмешательства властей скандал удалось урегулировать, предоставив им частный отель в Горна-Оряховице (Великотырновская область).
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"Мы приехали из Варны по специальной программе, но нам солгали. Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем", — заявила радио одна из женщин в составе группы.
Хозяйка отеля, в котором разместились украинцы, отметила, что будет кормить беженцев только до 1 июня. "Затем только ночевки, мы не волшебники, чтобы организовывать питание на пять левов в день", — возмутилась она.
Болгарский вице-премьер Калина Константинова в понедельник заявила, что украинские беженцы в гостиницах на побережье Черного моря, которым некуда будет ехать после 31 мая, будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область).
Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины, более 110 тысяч из них получили в стране временное убежище.
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…И украинизация всей Европы!
 
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