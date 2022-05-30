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Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ

Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские беженцы в Болгарии отказались жить на турбазе, сообщили СМИ

Группа украинских беженцев в Болгарии "взбунтовалась" и отказалась жить на государственной турбазе, их временно заселили в частный отель, сообщает Болгарское... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:32

2022-05-30T20:32

2022-05-30T21:34

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Группа украинских беженцев в Болгарии "взбунтовалась" и отказалась жить на государственной турбазе, их временно заселили в частный отель, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По мнению 19 украинцев, турбаза в районе Велико-Тырново, на которую их переселили из черноморской Варны, оказалась непригодной для проживания. После экстренного вмешательства властей скандал удалось урегулировать, предоставив им частный отель в Горна-Оряховице (Великотырновская область)."Мы приехали из Варны по специальной программе, но нам солгали. Нас привезли в другое место, а не в то, о котором говорили. Там была плесень и влага, там было невозможно оставаться с детьми. Мы взбунтовались и нас перевезли сюда. Что будет потом, мы не знаем", — заявила радио одна из женщин в составе группы.Хозяйка отеля, в котором разместились украинцы, отметила, что будет кормить беженцев только до 1 июня. "Затем только ночевки, мы не волшебники, чтобы организовывать питание на пять левов в день", — возмутилась она.Болгарский вице-премьер Калина Константинова в понедельник заявила, что украинские беженцы в гостиницах на побережье Черного моря, которым некуда будет ехать после 31 мая, будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область).Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины, более 110 тысяч из них получили в стране временное убежище.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791386177.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

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