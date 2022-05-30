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Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/berlin-1791631273.html
Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас - РИА Новости, 30.05.2022
Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T02:06
2022-05-30T02:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
берлин (город)
россия
германия
ульрих хайден
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, украина, берлин (город), россия, германия, ульрих хайден
02:06 30.05.2022
 
Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас

Вернувшегося в ФРГ из России журналиста Junge Welt Хайдена шокировал масштаб русофобии

© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкПамятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в фотобанк
Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.
По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.
"Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!" — написал Хайден.
Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаБерлин (город)РоссияГерманияУльрих Хайден
 
 
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