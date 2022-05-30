https://ria.ru/20220530/berlin-1791631273.html

Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас

Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас - РИА Новости, 30.05.2022

Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас

Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T02:06

2022-05-30T02:06

2022-05-30T02:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

берлин (город)

россия

германия

ульрих хайден

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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