https://ria.ru/20220530/barnaul-1791760913.html
Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула Демина
Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула Демина - РИА Новости, 30.05.2022
Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула Демина
Супругу и сына осуждённого за коррупцию бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Дёмина признали виновными в неуважении к суду и угрозах и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:56
2022-05-30T14:56
2022-05-30T15:39
происшествия
россия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Супругу и сына осуждённого за коррупцию бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Дёмина признали виновными в неуважении к суду и угрозах и приговорили к обязательным работам и штрафу, сообщило СУСК РФ по региону.В сентябре 2021 года Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки. Супруга и сын экс-чиновника, недовольные назначенным наказанием, выразились "грубой нецензурной бранью, употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи судебного заседания", отмечает следственное управление.Кроме того, по данным ведомства, спустя два дня сын осужденного посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника УФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.Было возбуждено уголовное дело, в ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали."В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)... Подсудимому (назначено) наказание в виде выплаты штрафа в размере 30 тысяч рублей, подсудимая приговорена к обязательным работам на 300 часов", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, россия, алтайский край
14:56 30.05.2022 (обновлено: 15:39 30.05.2022)
Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула Демина
Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула по делу о неуважении к суду и угрозах
БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости.
Супругу и сына осуждённого за коррупцию бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Дёмина признали виновными в неуважении к суду и угрозах и приговорили к обязательным работам и штрафу, сообщило
СУСК РФ по региону.
В сентябре 2021 года Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки. Супруга и сын экс-чиновника, недовольные назначенным наказанием, выразились "грубой нецензурной бранью, употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи судебного заседания", отмечает следственное управление.
Кроме того, по данным ведомства, спустя два дня сын осужденного посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника УФСБ России
по Алтайскому краю
, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.
Было возбуждено уголовное дело, в ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали.
"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)... Подсудимому (назначено) наказание в виде выплаты штрафа в размере 30 тысяч рублей, подсудимая приговорена к обязательным работам на 300 часов", - говорится в сообщении СУСК.