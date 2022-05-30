https://ria.ru/20220530/barnaul-1791760913.html

Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула Демина

Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула Демина - РИА Новости, 30.05.2022

Суд вынес приговор жене и сыну экс-заммэра Барнаула Демина

Супругу и сына осуждённого за коррупцию бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Дёмина признали виновными в неуважении к суду и угрозах и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:56

2022-05-30T14:56

2022-05-30T15:39

происшествия

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алтайский край

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БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Супругу и сына осуждённого за коррупцию бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Дёмина признали виновными в неуважении к суду и угрозах и приговорили к обязательным работам и штрафу, сообщило СУСК РФ по региону.В сентябре 2021 года Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки. Супруга и сын экс-чиновника, недовольные назначенным наказанием, выразились "грубой нецензурной бранью, употребив при этом в неприличной форме выражения, унижающие честь и достоинство государственного обвинителя и судьи судебного заседания", отмечает следственное управление.Кроме того, по данным ведомства, спустя два дня сын осужденного посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника УФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.Было возбуждено уголовное дело, в ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали."В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, то есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)... Подсудимому (назначено) наказание в виде выплаты штрафа в размере 30 тысяч рублей, подсудимая приговорена к обязательным работам на 300 часов", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20200709/1574091413.html

https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779410899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, алтайский край