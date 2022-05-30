https://ria.ru/20220530/avto-1791668402.html

Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?

Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня? - РИА Новости, 30.05.2022

Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?

Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации?

2022-05-30T12:00

2022-05-30T12:00

2022-05-30T16:35

страхи

общество

наталья лосева

авто

психология богатства

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Хотел купить машину, но сегодня не знаю что делать – ждать? Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации? audio/mpeg

Хотел купить машину, но сегодня не знаю что делать – ждать? Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации? audio/mpeg

Разобраться в этой теме герою эпизода Сергею помогают: вице-президент Национального автомобильного союза, авторы подкаста РИА Новости "Не роскошь" Ян Хайцеэр, миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья лосева, авто, психология богатства, аудио