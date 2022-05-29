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Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций

Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций - РИА Новости, 29.05.2022

Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций

В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.

2022-05-29T16:31

2022-05-29T16:31

2022-05-29T16:31

видео

животные

санкции

волгоград

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Возникли трудности и с закупкой кормов. Завод, у которого приют их приобретал, остановил работу из-за отсутствия сырья. Другие производители перестали продавать корм в долг.

волгоград

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков. Возникли трудности и с закупкой кормов. Завод, у которого приют их закупал, остановил работу из-за отсутствия сырья. Другие производители перестали продавать корм в долг. 2022-05-29T16:31 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, животные, санкции, волгоград, видео