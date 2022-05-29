Рейтинг@Mail.ru
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций - РИА Новости, 29.05.2022
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.
2022-05-29T16:31
2022-05-29T16:31
видео
животные
санкции
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791562500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9ece1dfd3108fc812a22934dc23f64e.jpg
Возникли трудности и с закупкой кормов. Завод, у которого приют их приобретал, остановил работу из-за отсутствия сырья. Другие производители перестали продавать корм в долг.
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кожухова
Ольга Кожухова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков. Возникли трудности и с закупкой кормов. Завод, у которого приют их закупал, остановил работу из-за отсутствия сырья. Другие производители перестали продавать корм в долг.
2022-05-29T16:31
true
PT2M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791562500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e40e91359226da72636e2c71a32ac49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, животные, санкции, волгоград, видео
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.
2022-05-29T16:31
true
PT2M00S
16:31 29.05.2022
 

Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций

Читать ria.ru в
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.
Возникли трудности и с закупкой кормов. Завод, у которого приют их приобретал, остановил работу из-за отсутствия сырья. Другие производители перестали продавать корм в долг.
 
ВидеоЖивотныеСанкцииВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала