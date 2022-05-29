https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций - РИА Новости, 29.05.2022
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.
2022-05-29T16:31
2022-05-29T16:31
2022-05-29T16:31
видео
животные
санкции
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791562500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9ece1dfd3108fc812a22934dc23f64e.jpg
Возникли трудности и с закупкой кормов. Завод, у которого приют их приобретал, остановил работу из-за отсутствия сырья. Другие производители перестали продавать корм в долг.
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791562500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e40e91359226da72636e2c71a32ac49.jpg
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков. Возникли трудности и с закупкой кормов. Завод, у которого приют их закупал, остановил работу из-за отсутствия сырья. Другие производители перестали продавать корм в долг.
2022-05-29T16:31
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, животные, санкции, волгоград, видео
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.
2022-05-29T16:31
true
PT2M00S
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
В приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.