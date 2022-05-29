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Зеленский посетил Харьковскую область - РИА Новости, 29.05.2022
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Зеленский посетил Харьковскую область
Зеленский посетил Харьковскую область - РИА Новости, 29.05.2022
Зеленский посетил Харьковскую область
Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где в том числе провел совещание и встретился с военными, сообщает его офис. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T19:28
2022-05-29T19:43
в мире
владимир зеленский
владимир путин
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где в том числе провел совещание и встретился с военными, сообщает его офис."Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область посетил передовые позиции украинских военных… Состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове", - говорится в сообщении офиса Зеленского в его Telegram-канале.Отмечается, что на совещании среди прочего обсуждался вопрос "модернизации жилого фонда".В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, харьковская область, россия, украина
19:28 29.05.2022 (обновлено: 19:43 29.05.2022)
 
Зеленский посетил Харьковскую область

Зеленский посетил Харьковскую область и встретился с военными

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где в том числе провел совещание и встретился с военными, сообщает его офис.
"Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область посетил передовые позиции украинских военных… Состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове", - говорится в сообщении офиса Зеленского в его Telegram-канале.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:00
…И украинизация всей Европы!
Отмечается, что на совещании среди прочего обсуждался вопрос "модернизации жилого фонда".
В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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