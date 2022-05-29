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Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России - РИА Новости, 29.05.2022
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Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России
Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России - РИА Новости, 29.05.2022
Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России
Запад долгие годы пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России и поставить ее в подчиненное положение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:24
2022-05-29T22:35
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад долгие годы пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России и поставить ее в подчиненное положение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1"."Свирепость, с которой Запад стал защищать свое детище в виде киевского режима, показала, что этот режим специально пестовался долгие годы, чтобы создавать угрозу для Российской Федерации, подорвать наше законное место в архитектуре безопасности", — сказал он.Глава российский дипломатии отметил, что Москва неоднократно обращала внимание, что расценивает действия некоторых государств на Украине как угрозу, но ее озабоченности игнорировали.Несмотря на это, добавил министр, президент Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику — главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью Минобороны назвало освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс
22:24 29.05.2022 (обновлено: 22:35 29.05.2022)
 
Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России

Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад долгие годы пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России и поставить ее в подчиненное положение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".
"Свирепость, с которой Запад стал защищать свое детище в виде киевского режима, показала, что этот режим специально пестовался долгие годы, чтобы создавать угрозу для Российской Федерации, подорвать наше законное место в архитектуре безопасности", — сказал он.
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Запад культивирует ненависть всех ко всем
Глава российский дипломатии отметил, что Москва неоднократно обращала внимание, что расценивает действия некоторых государств на Украине как угрозу, но ее озабоченности игнорировали.
"Россия не за один день объявила об угрозе своей безопасности, а долгие годы призывала Запад не делать из Украины анти-Россию, не создавать военной угрозы российскому государству с территории Украины, не препятствовать русскому языку, образованию и культуре. Запад наплевательски к этому относился", — подчеркнул Лавров.
Несмотря на это, добавил министр, президент Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику — главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью Минобороны назвало освобождение Донбасса.
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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