https://ria.ru/20220529/yaponii-1791549254.html

В СФ оценили решение Японии не приглашать Россию на траурную церемонию

В СФ оценили решение Японии не приглашать Россию на траурную церемонию - РИА Новости, 29.05.2022

В СФ оценили решение Японии не приглашать Россию на траурную церемонию

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал политическим хамством действия японских властей, не пригласивших российского посла в Токио на... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:46

2022-05-29T14:46

2022-05-29T14:46

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал политическим хамством действия японских властей, не пригласивших российского посла в Токио на мероприятия, посвященные памяти жертв атомных бомбардировок.Ранее агентство Киодо сообщило, что власти Нагасаки вслед за администрацией Хиросимы решили не приглашать на церемонию послов из России и Белоруссии. Посол России в Японии Михаил Галузин подверг критике решение администрации Нагасаки не приглашать делегацию страны на траурную церемонию."Японские власти пошли на очередной акт политического хамства, не пригласив посла России Михаила Галузина на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, эти мероприятия ежегодно проходят в Хиросиме и Нагасаки с участием российских представителей."Можно только гадать, чем думали организаторы и их кураторы и в чём цель подобных решений. В любом случае, в нашей памяти это будет отфиксировано", - заключил Карасин.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии Мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

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в мире, россия, япония, совет федерации рф