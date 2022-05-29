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СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям - РИА Новости, 29.05.2022
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СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям
СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям - РИА Новости, 29.05.2022
СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям
Агентство Блумберг утверждает, что держатели российских еврооблигаций, предположительно, еще не получили выплаты на сумму около 100 миллионов долларов, из-за... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:35
2022-05-29T21:35
экономика
антон силуанов
россия
сша
министерство финансов сша
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что держатели российских еврооблигаций, предположительно, еще не получили выплаты на сумму около 100 миллионов долларов, из-за чего России якобы может грозить дефолт по обслуживанию внешнего долга в случае, если переведенные средства не дойдут до держателей бумаг в течение 30 дней.Минфин России заранее перечислил средства на выплату купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, которые должны быть произведены 27 мая. Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.Однако, как отмечает агентство, средства на сумму около 100 миллионов долларов, предположительно, не дошли до инвесторов. Если ситуация по выплате, назначенной на 27 мая, не изменится в течение 30 дней, это может служить основанием для объявления дефолта, утверждает СМИ.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях международных санкций.Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов. Россия - надежный заемщик, и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил он. Он добавил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.
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экономика, антон силуанов, россия, сша, министерство финансов сша
21:35 29.05.2022
 
СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям

Bloomberg: держатели российских еврооблигаций еще не получили свои выплаты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлобус и купюры
Глобус и купюры - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что держатели российских еврооблигаций, предположительно, еще не получили выплаты на сумму около 100 миллионов долларов, из-за чего России якобы может грозить дефолт по обслуживанию внешнего долга в случае, если переведенные средства не дойдут до держателей бумаг в течение 30 дней.
Минфин России заранее перечислил средства на выплату купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, которые должны быть произведены 27 мая. Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.
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Однако, как отмечает агентство, средства на сумму около 100 миллионов долларов, предположительно, не дошли до инвесторов. Если ситуация по выплате, назначенной на 27 мая, не изменится в течение 30 дней, это может служить основанием для объявления дефолта, утверждает СМИ.
Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях международных санкций.
Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов. Россия - надежный заемщик, и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил он. Он добавил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.
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