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СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям

СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям - РИА Новости, 29.05.2022

СМИ: держатели еще не получили выплаты по российским еврооблигациям

Агентство Блумберг утверждает, что держатели российских еврооблигаций, предположительно, еще не получили выплаты на сумму около 100 миллионов долларов, из-за... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T21:35

2022-05-29T21:35

2022-05-29T21:35

экономика

антон силуанов

россия

сша

министерство финансов сша

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что держатели российских еврооблигаций, предположительно, еще не получили выплаты на сумму около 100 миллионов долларов, из-за чего России якобы может грозить дефолт по обслуживанию внешнего долга в случае, если переведенные средства не дойдут до держателей бумаг в течение 30 дней.Минфин России заранее перечислил средства на выплату купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, которые должны быть произведены 27 мая. Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.Однако, как отмечает агентство, средства на сумму около 100 миллионов долларов, предположительно, не дошли до инвесторов. Если ситуация по выплате, назначенной на 27 мая, не изменится в течение 30 дней, это может служить основанием для объявления дефолта, утверждает СМИ.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях международных санкций.Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов. Россия - надежный заемщик, и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил он. Он добавил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.

https://ria.ru/20220529/druzhba-1791496325.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон силуанов, россия, сша, министерство финансов сша