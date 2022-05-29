https://ria.ru/20220529/voz-1791620105.html

ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным

ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным - РИА Новости, 29.05.2022

ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный, но не исключает,... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:36

2022-05-29T22:36

2022-05-29T22:47

в мире

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воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ (Швейцария), 29 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться.По состоянию на 26 мая в ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах в организацию не сообщалось."В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении организации.Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс. Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.Одновременно ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если "вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом".Согласно заявлению организации, большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, поскольку вакцинация против натуральной оспы, которая обеспечивает некоторую перекрестную защиту, была прекращена с 1980 года или ранее в некоторых странах.

https://ria.ru/20220529/ospa-1791574246.html

https://ria.ru/20220528/ospa-1791465568.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян