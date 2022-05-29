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ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным - РИА Новости, 29.05.2022
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ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным
ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным - РИА Новости, 29.05.2022
ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный, но не исключает,... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:36
2022-05-29T22:47
в мире
здоровье - общество
воз
оспа обезьян
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ЦЮРИХ (Швейцария), 29 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться.По состоянию на 26 мая в ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах в организацию не сообщалось."В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении организации.Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс. Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.Одновременно ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если "вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом".Согласно заявлению организации, большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, поскольку вакцинация против натуральной оспы, которая обеспечивает некоторую перекрестную защиту, была прекращена с 1980 года или ранее в некоторых странах.
https://ria.ru/20220529/ospa-1791574246.html
https://ria.ru/20220528/ospa-1791465568.html
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в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян
22:36 29.05.2022 (обновлено: 22:47 29.05.2022)
 
ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным

ВОЗ оценивает риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ (Швейцария), 29 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться.
По состоянию на 26 мая в ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах в организацию не сообщалось.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 17:18
Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян
"В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении организации.
Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс. Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.
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Одновременно ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если "вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом".
Согласно заявлению организации, большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, поскольку вакцинация против натуральной оспы, которая обеспечивает некоторую перекрестную защиту, была прекращена с 1980 года или ранее в некоторых странах.
 
В миреЗдоровье - ОбществоВОЗОспа обезьян
 
 
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