https://ria.ru/20220529/volkov-1791553073.html

В московских СИЗО сняли ограничения на покамерный обход для правозащитников

В московских СИЗО сняли ограничения на покамерный обход для правозащитников - РИА Новости, 29.05.2022

В московских СИЗО сняли ограничения на покамерный обход для правозащитников

Покамерный обход в СИЗО Москвы, который был отменён в начале года из-за COVID-19, возобновлен для членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщил... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:29

2022-05-29T15:29

2022-05-29T15:31

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онк

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Покамерный обход в СИЗО Москвы, который был отменён в начале года из-за COVID-19, возобновлен для членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.Правозащитники ранее не раз заявляли, что покамерный обход является единственной эффективной мерой осуществления общественного контроля."Главный санитарный врач ФСИН России Артем Галкин снял ограничения, касающиеся покамерного обхода в пенитенциарных учреждениях города, для членов ОНК", - сказал Волков "Газете ОНК".Глава московской комиссии добавил, что на сегодняшний день в СИЗО Москвы подтверждён лишь один случай заболевания COVID-19.

https://ria.ru/20220526/arest-1790804510.html

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здоровье - общество, москва, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)