https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков - РИА Новости, 29.05.2022
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков
Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:35
2022-05-29T09:35
2022-05-29T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск.На записи видно, как воздушные боевые машины прямыми попаданиями поражают два украинских танка.Кроме того, демонстрируется стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования (задрав нос) для увеличения дальности их применения.В записи также показали, как Ка-52 практически в упор с пикирования расстреливает украинские войска ракетами. Видео снято с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета.
https://ria.ru/20220529/malka-1791497485.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791508232_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_46bb9463bbee6b464e9a6d6eda6c0c7d.jpg
Уничтожение опорных пунктов украинский войск с помощью вертолетов Ка-52
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск.
2022-05-29T09:35
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
09:35 29.05.2022 (обновлено: 11:29 29.05.2022)
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков
Минобороны показало видео работы вертолета Ка-52 по уничтожению ракетами украинских танков