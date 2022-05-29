https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html

Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков

Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков - РИА Новости, 29.05.2022

Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков

Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:35

2022-05-29T09:35

2022-05-29T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

ка-52 "аллигатор"

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск.На записи видно, как воздушные боевые машины прямыми попаданиями поражают два украинских танка.Кроме того, демонстрируется стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования (задрав нос) для увеличения дальности их применения.В записи также показали, как Ка-52 практически в упор с пикирования расстреливает украинские войска ракетами. Видео снято с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета.

https://ria.ru/20220529/malka-1791497485.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорных пунктов украинский войск с помощью вертолетов Ка-52 Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск. 2022-05-29T09:35 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии