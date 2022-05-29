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Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков - РИА Новости, 29.05.2022
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков
Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:35
2022-05-29T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск.На записи видно, как воздушные боевые машины прямыми попаданиями поражают два украинских танка.Кроме того, демонстрируется стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования (задрав нос) для увеличения дальности их применения.В записи также показали, как Ка-52 практически в упор с пикирования расстреливает украинские войска ракетами. Видео снято с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета.
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4.7
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Уничтожение опорных пунктов украинский войск с помощью вертолетов Ка-52
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск.
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безопасность, украина, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
09:35 29.05.2022 (обновлено: 11:29 29.05.2022)
 
Минобороны показало видео работы Ка-52 по уничтожению украинских танков

Минобороны показало видео работы вертолета Ка-52 по уничтожению ракетами украинских танков

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских войск.
На записи видно, как воздушные боевые машины прямыми попаданиями поражают два украинских танка.
Кроме того, демонстрируется стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования (задрав нос) для увеличения дальности их применения.

"Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров", — уточняют в ведомстве.

В записи также показали, как Ка-52 практически в упор с пикирования расстреливает украинские войска ракетами. Видео снято с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКа-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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