https://ria.ru/20220529/ustupki-1791494154.html

Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину

Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину - РИА Новости, 29.05.2022

Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину

Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут в статье для журнала Bloomberg обозреватели... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T02:55

2022-05-29T02:55

2022-05-29T02:58

экономика

владимир путин

россия

украина

евросоюз

газпромбанк

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут в статье для журнала Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.Публицисты считают, что стремление европейских стран "наказать" Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики. Так, они отказываются нанести удар "по больному месту" — энергетической отрасли.По их мнению, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом России и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора. Также обозреватели обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти."Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в этой валюте с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".

https://ria.ru/20220527/frantsiya-1791237654.html

https://ria.ru/20220519/gaz-1789396782.html

россия

украина

киев

венгрия

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экономика, владимир путин, россия, украина, евросоюз, газпромбанк, московская биржа, санкции в отношении россии, киев, в мире, венгрия