02:55 29.05.2022 (обновлено: 02:58 29.05.2022)
Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут в статье для журнала Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.
"Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях", — отметили Фоллейн и Нарделли.
По их мнению, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом России и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора. Также обозреватели обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти.
"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.
Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в этой валюте с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".