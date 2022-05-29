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Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину - РИА Новости, 29.05.2022
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Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину
Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину - РИА Новости, 29.05.2022
Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину
Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут в статье для журнала Bloomberg обозреватели... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T02:55
2022-05-29T02:58
экономика
владимир путин
россия
украина
евросоюз
газпромбанк
московская биржа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут в статье для журнала Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.Публицисты считают, что стремление европейских стран "наказать" Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики. Так, они отказываются нанести удар "по больному месту" — энергетической отрасли.По их мнению, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом России и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора. Также обозреватели обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти."Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в этой валюте с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".
https://ria.ru/20220527/frantsiya-1791237654.html
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экономика, владимир путин, россия, украина, евросоюз, газпромбанк, московская биржа, санкции в отношении россии, киев, в мире, венгрия
02:55 29.05.2022 (обновлено: 02:58 29.05.2022)
 
Bloomberg заявил о готовности Запада к уступкам Путину

Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут в статье для журнала Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.
Публицисты считают, что стремление европейских стран "наказать" Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики. Так, они отказываются нанести удар "по больному месту" — энергетической отрасли.

"Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях", — отметили Фоллейн и Нарделли.

По их мнению, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом России и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора. Также обозреватели обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Bloomberg: Париж поставил под угрозу план ЕС по отказу от российского газа
"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.
Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в этой валюте с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 10:43
Новак рассказал о количестве оплативших за газ в рублях компаний
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюзГазпромбанкМосковская биржаСанкции в отношении РоссииКиевВ миреВенгрия
 
 
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