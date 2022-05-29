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Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни - РИА Новости, 29.05.2022
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Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни
Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни - РИА Новости, 29.05.2022
Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни
Британским военным выделяют жилье ужасного качества, пишет The Mirror."Крысы, сырость и плесень — британские военные жалуются, что вынуждены жить в таких... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:42
2022-05-29T16:56
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британским военным выделяют жилье ужасного качества, пишет The Mirror."Крысы, сырость и плесень — британские военные жалуются, что вынуждены жить в таких условиях", — говорится в публикации. Местные политики опасаются, что плохое состояние домов, которые военнослужащим предоставляет Минобороны, подрывает боевой дух личного состава, отмечает журналист. "Последние три года в нашем доме были грызуны. В прошлом году пришлось поднять половицы в гостиной, чтобы убрать дохлую гниющую крысу. Запах был неописуемый", — заявила газете жена одного из военных.По данным издания, в жилищах военных за последние семь лет произошло 460 тысяч аварий, связанных с электричеством, и 428 тысяч — с отоплением. Кроме того, крысы есть почти в 50 тысячах зданий.
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в мире, великобритания
15:42 29.05.2022 (обновлено: 16:56 29.05.2022)
 
Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни

Mirror: британским военным приходится жить в ужасных домах с крысами

CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart / Британский военный
Британский военный - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart /
Британский военный
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британским военным выделяют жилье ужасного качества, пишет The Mirror.

"Крысы, сырость и плесень — британские военные жалуются, что вынуждены жить в таких условиях", — говорится в публикации.
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Местные политики опасаются, что плохое состояние домов, которые военнослужащим предоставляет Минобороны, подрывает боевой дух личного состава, отмечает журналист.

"Последние три года в нашем доме были грызуны. В прошлом году пришлось поднять половицы в гостиной, чтобы убрать дохлую гниющую крысу. Запах был неописуемый", — заявила газете жена одного из военных.

По данным издания, в жилищах военных за последние семь лет произошло 460 тысяч аварий, связанных с электричеством, и 428 тысяч — с отоплением. Кроме того, крысы есть почти в 50 тысячах зданий.
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