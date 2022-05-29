https://ria.ru/20220529/usloviya-1791556323.html

Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни

Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни - РИА Новости, 29.05.2022

Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни

Британским военным выделяют жилье ужасного качества, пишет The Mirror."Крысы, сырость и плесень — британские военные жалуются, что вынуждены жить в таких... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:42

2022-05-29T15:42

2022-05-29T16:56

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536238_0:106:1801:1119_1920x0_80_0_0_d2598d7c2b3e9ff9c9742e6e022798f8.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британским военным выделяют жилье ужасного качества, пишет The Mirror."Крысы, сырость и плесень — британские военные жалуются, что вынуждены жить в таких условиях", — говорится в публикации. Местные политики опасаются, что плохое состояние домов, которые военнослужащим предоставляет Минобороны, подрывает боевой дух личного состава, отмечает журналист. "Последние три года в нашем доме были грызуны. В прошлом году пришлось поднять половицы в гостиной, чтобы убрать дохлую гниющую крысу. Запах был неописуемый", — заявила газете жена одного из военных.По данным издания, в жилищах военных за последние семь лет произошло 460 тысяч аварий, связанных с электричеством, и 428 тысяч — с отоплением. Кроме того, крысы есть почти в 50 тысячах зданий.

https://ria.ru/20220521/ssha-1789892044.html

https://ria.ru/20220525/korabli-1790516332.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, великобритания