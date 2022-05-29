15:42 29.05.2022 (обновлено: 16:56 29.05.2022)
Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни
Mirror: британским военным приходится жить в ужасных домах с крысами
Британский военный
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британским военным выделяют жилье ужасного качества, пишет The Mirror.
"Крысы, сырость и плесень — британские военные жалуются, что вынуждены жить в таких условиях", — говорится в публикации.
"Крысы, сырость и плесень — британские военные жалуются, что вынуждены жить в таких условиях", — говорится в публикации.
Местные политики опасаются, что плохое состояние домов, которые военнослужащим предоставляет Минобороны, подрывает боевой дух личного состава, отмечает журналист.
"Последние три года в нашем доме были грызуны. В прошлом году пришлось поднять половицы в гостиной, чтобы убрать дохлую гниющую крысу. Запах был неописуемый", — заявила газете жена одного из военных.
По данным издания, в жилищах военных за последние семь лет произошло 460 тысяч аварий, связанных с электричеством, и 428 тысяч — с отоплением. Кроме того, крысы есть почти в 50 тысячах зданий.
"Последние три года в нашем доме были грызуны. В прошлом году пришлось поднять половицы в гостиной, чтобы убрать дохлую гниющую крысу. Запах был неописуемый", — заявила газете жена одного из военных.
По данным издания, в жилищах военных за последние семь лет произошло 460 тысяч аварий, связанных с электричеством, и 428 тысяч — с отоплением. Кроме того, крысы есть почти в 50 тысячах зданий.