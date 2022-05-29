https://ria.ru/20220529/upts-1791585945.html

Митрополит Иларион: УПЦ не просила отделения от РПЦ или изменения статуса

Митрополит Иларион: УПЦ не просила отделения от РПЦ или изменения статуса - РИА Новости, 29.05.2022

Митрополит Иларион: УПЦ не просила отделения от РПЦ или изменения статуса

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не заявляла об изменении своего статуса или отделении от Русской православной церкви (РПЦ), заявил... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:37

2022-05-29T18:37

2022-05-29T18:37

религия

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не заявляла об изменении своего статуса или отделении от Русской православной церкви (РПЦ), заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Есть такое мнение, что Украинская православная церковь отделилась от Русской православной церкви. Это не так. Никакого заявления об отделении от Русской православной церкви, не было никакого заявления о том, чтобы у Украинской православной церкви появился какой-то новый статус. Наоборот, в очередной раз она подтвердила, что обладает статусом независимости и самостоятельности, который был дан ей еще в 1990 году", – сказал митрополит Иларион журналистам после состоявшегося 29 мая заседания Священного синода РПЦ, опубликованном на ее сайте. Митрополит отметил необходимость понимания контекста, в котором проходил Собор УПЦ, и давления, которое на нее оказывается.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Грамотой 1990 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил "быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении".Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Митрополит Иларион впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и молиться о единой церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.

https://ria.ru/20220529/religiya-1791573965.html

https://ria.ru/20220529/tserkov-1791535112.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

русская православная церковь, украинская православная церковь