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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 29.05.2022
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 29.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:44
2022-05-29T23:44
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, ранее в воскресенье украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 20 ракет из БМ-21 "Град" и 50 снарядов калибром 122 миллиметра, 16 ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 23.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donbass-1790342899.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
23:44 29.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным ведомства, ранее в воскресенье украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 20 ракет из БМ-21 "Град" и 50 снарядов калибром 122 миллиметра, 16 ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 23.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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