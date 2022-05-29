https://ria.ru/20220529/ukraina-1791561116.html
СМИ раскрыли, о чем будет говорить Зеленский перед парламентом Чехии в июне
СМИ раскрыли, о чем будет говорить Зеленский перед парламентом Чехии в июне - РИА Новости, 29.05.2022
СМИ раскрыли, о чем будет говорить Зеленский перед парламентом Чехии в июне
Выступление Владимира Зеленского перед обеими палатами парламента Чехии 15 июня одновременно станет и обращением к властям стран ЕС по вопросу ускорения... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:14
2022-05-29T16:14
2022-05-29T16:14
в мире
украина
чехия
брюссель
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мид франции
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ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского перед обеими палатами парламента Чехии 15 июня одновременно станет и обращением к властям стран ЕС по вопросу ускорения процесса приближения Украины к структурам ЕС, сообщило в воскресенье сетевое издание Seznam Zprávy со ссылкой на посольство Украины в Праге."В выступлении Зеленского 15 июня, помимо слов благодарности в адрес Чехии за ту всестороннюю помощь, которую она оказывает Украине, прозвучит и обращение к Брюсселю и странам ЕС. Эти две темы связаны между собой, поскольку именно Чехия с 1 июля будет председательствовать в ЕС", - говорится в сообщении.Как напоминает издание, Украина уже в течение долгого времени стремится получить членство в ЕС."Ныне на столах у лидеров государств ЕС лежит предложение об ускорении присвоения Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС", - подчеркивает издание.Тем не менее, нет уверенности в том, что подобное решение может быть принято уже в июне, сообщает издание со ссылкой на чешского министра по европейским делам Микулаша Бека."Я был бы рад, если бы подобное произошло, но пока очень много сомневающихся стран. Мы (Чехия) стремимся убеждать наших западных партнеров в необходимости открыть Украине дорогу в ЕС", - заявил Бек изданию.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sholts-1789550341.html
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791414817.html
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РИА Новости
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в мире, украина, чехия, брюссель, евросоюз, мид франции
СМИ раскрыли, о чем будет говорить Зеленский перед парламентом Чехии в июне
Seznam Zprávy: выступление Зеленского перед парламентом Чехии станет и обращением к ЕС
ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского перед обеими палатами парламента Чехии 15 июня одновременно станет и обращением к властям стран ЕС по вопросу ускорения процесса приближения Украины к структурам ЕС, сообщило в воскресенье сетевое издание Seznam Zprávy со ссылкой на посольство Украины в Праге.
"В выступлении Зеленского 15 июня, помимо слов благодарности в адрес Чехии
за ту всестороннюю помощь, которую она оказывает Украине
, прозвучит и обращение к Брюсселю
и странам ЕС
. Эти две темы связаны между собой, поскольку именно Чехия с 1 июля будет председательствовать в ЕС", - говорится в сообщении.
Как напоминает издание, Украина уже в течение долгого времени стремится получить членство в ЕС.
"Ныне на столах у лидеров государств ЕС лежит предложение об ускорении присвоения Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС", - подчеркивает издание.
Тем не менее, нет уверенности в том, что подобное решение может быть принято уже в июне, сообщает издание со ссылкой на чешского министра по европейским делам Микулаша Бека.
"Я был бы рад, если бы подобное произошло, но пока очень много сомневающихся стран. Мы (Чехия) стремимся убеждать наших западных партнеров в необходимости открыть Украине дорогу в ЕС", - заявил Бек изданию.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции
по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.