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Киев получил 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791528795.html
Киев получил 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала спецоперации
Киев получил 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022
Киев получил 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала спецоперации
Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что бюджет страны получил от стран-партнеров 6,5 миллиарда долларов после начала... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:30
2022-05-29T12:30
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
нацбанк украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что бюджет страны получил от стран-партнеров 6,5 миллиарда долларов после начала спецоперации РФ."С начала войны Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики. Все эти деньги идут в бюджет", - сказала она.По словам Рожковой, в эту сумму входят как грантовые, так и кредитные средства, однако она не уточнила, какая часть средств получена безвозмездно и сколько придется возвращать. Не раскрыла она и процентной ставки по кредитам, отметив лишь, что ставка "низкая".Рожкова также отметила, что ежемесячно Украине необходимо 5 миллиардов долларов на покрытие дефицита государственного бюджета, и эти средства Киев рассчитывает получать у международных партнеров.Самостоятельно закрыть эти бюджетные дыры Украина не может из-за падения поступлений от экспорта, а недавнее снижение кредитного рейтинга страны до преддефолтного делает практически недоступными заимствования на внешнем рынке из-за высокой стоимости таких кредитов, в которые закладывается существенная "премия за риск", добавила чиновница.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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экономика, украина, россия, нацбанк украины
12:30 29.05.2022
 
Киев получил 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала спецоперации

Нацбанк: украинский бюджет получил 6,5 миллиарда долларов от Запада с начала спецоперации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что бюджет страны получил от стран-партнеров 6,5 миллиарда долларов после начала спецоперации РФ.
"С начала войны Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики. Все эти деньги идут в бюджет", - сказала она.
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По словам Рожковой, в эту сумму входят как грантовые, так и кредитные средства, однако она не уточнила, какая часть средств получена безвозмездно и сколько придется возвращать. Не раскрыла она и процентной ставки по кредитам, отметив лишь, что ставка "низкая".
Рожкова также отметила, что ежемесячно Украине необходимо 5 миллиардов долларов на покрытие дефицита государственного бюджета, и эти средства Киев рассчитывает получать у международных партнеров.
Самостоятельно закрыть эти бюджетные дыры Украина не может из-за падения поступлений от экспорта, а недавнее снижение кредитного рейтинга страны до преддефолтного делает практически недоступными заимствования на внешнем рынке из-за высокой стоимости таких кредитов, в которые закладывается существенная "премия за риск", добавила чиновница.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 мая, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияНацбанк Украины
 
 
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