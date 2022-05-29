https://ria.ru/20220529/ukraina-1791525166.html
Российская авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения ВСУ
Российская авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения ВСУ
Авиация РФ за сутки высокоточными ракетами уничтожила 25 районов сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:03
2022-05-29T12:03
2022-05-29T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
харьковская область
красногоровка
донбасс
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Авиация РФ за сутки высокоточными ракетами уничтожила 25 районов сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийские батареи на огневых позициях", - сказал генерал.Кроме того, отметил Конашенков, была уничтожена пусковая установка комплекса ПВО "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Николаевка ДНР, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровское ДНР, Северодонецк ЛНР и Безруков Харьковской области.
https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html
харьковская область
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Конашенков: За сутки авиацией России поражены 25 районов сосредоточения сил ВСУ
Авиация РФ за сутки высокоточными ракетами уничтожила 25 районов сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-29T12:03
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, красногоровка, донбасс, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:03 29.05.2022 (обновлено: 13:27 29.05.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения ВСУ
Конашенков: авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения украинских войск