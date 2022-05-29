https://ria.ru/20220529/ukraina-1791525166.html

Российская авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения ВСУ

Российская авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 25 районов сосредоточения ВСУ

Авиация РФ за сутки высокоточными ракетами уничтожила 25 районов сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:03

2022-05-29T12:03

2022-05-29T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

харьковская область

красногоровка

донбасс

украина

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791527912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9eacb314dd5adc8bf5642199bee5e64b.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Авиация РФ за сутки высокоточными ракетами уничтожила 25 районов сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийские батареи на огневых позициях", - сказал генерал.Кроме того, отметил Конашенков, была уничтожена пусковая установка комплекса ПВО "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Николаевка ДНР, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровское ДНР, Северодонецк ЛНР и Безруков Харьковской области.

https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html

харьковская область

красногоровка

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: За сутки авиацией России поражены 25 районов сосредоточения сил ВСУ Авиация РФ за сутки высокоточными ракетами уничтожила 25 районов сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-29T12:03 true PT2M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, красногоровка, донбасс, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)