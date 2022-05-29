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Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления ВСУ
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 62 пункта управления украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:00
2022-05-29T12:00
2022-05-29T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 62 пункта управления украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
12:00 29.05.2022 (обновлено: 13:26 29.05.2022)
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления ВСУ
Конашенков: ракетные войска за сутки поразили 62 пункта управления украинских войск