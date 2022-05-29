https://ria.ru/20220529/ukraina-1791524844.html

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления ВСУ

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления ВСУ - РИА Новости, 29.05.2022

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 62 пункта управления украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:00

2022-05-29T12:00

2022-05-29T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 62 пункта управления украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов", - сказал он.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины