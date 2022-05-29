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Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791509297.html
Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов
Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов - РИА Новости, 29.05.2022
Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов
Население Одесской и Николаевской областей ждет освобождения от украинских националистов, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:51
2022-05-29T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
одесса
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Население Одесской и Николаевской областей ждет освобождения от украинских националистов, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, местное население этих регионов выходит на связь с властями Херсона и просит о помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220524/natsionalisty-1790301675.html
украина
николаев (украина)
одесса
херсон
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в мире, украина, николаев (украина), одесса, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
09:51 29.05.2022
 
Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Одесса и Николаев ждут освобождения от националистов

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗдание городской администрации Одессы
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Население Одесской и Николаевской областей ждет освобождения от украинских националистов, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе", - сказал РИА Новости Стремоусов.
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24 мая, 08:13Специальная военная операция на Украине
В Госдуме призвали элиты Николаева и Одессы прогнать националистов
По его словам, местное население этих регионов выходит на связь с властями Херсона и просит о помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 мая, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)ОдессаКирилл СтремоусовХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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