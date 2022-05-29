https://ria.ru/20220529/ukraina-1791509297.html

Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов

Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов - РИА Новости, 29.05.2022

Стремоусов: жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов

Население Одесской и Николаевской областей ждет освобождения от украинских националистов, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:51

2022-05-29T09:51

2022-05-29T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Население Одесской и Николаевской областей ждет освобождения от украинских националистов, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, местное население этих регионов выходит на связь с властями Херсона и просит о помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220524/natsionalisty-1790301675.html

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херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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