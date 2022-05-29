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Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791495448.html
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины - РИА Новости, 29.05.2022
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины
Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T03:54
2022-05-29T03:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
россия
рональд рейган
дуг бэндоу
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем."США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое", — заключил аналитик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790372591.html
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в мире, киев, украина, сша, россия, рональд рейган, дуг бэндоу
03:54 29.05.2022
 
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: победа Украины почти невозможна из-за переоценки возможностей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.

"Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно", — подчеркнул Бэндоу.

Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
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"США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое", — заключил аналитик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАРоссияРональд РейганДуг Бэндоу
 
 
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