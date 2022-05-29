https://ria.ru/20220529/ukraina-1791495448.html

Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины

Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины - РИА Новости, 29.05.2022

Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины

Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T03:54

2022-05-29T03:54

2022-05-29T03:54

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

сша

россия

рональд рейган

дуг бэндоу

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем."США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое", — заключил аналитик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790372591.html

https://ria.ru/20220529/konflikt-1791495273.html

киев

украина

сша

россия

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в мире, киев, украина, сша, россия, рональд рейган, дуг бэндоу