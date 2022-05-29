https://ria.ru/20220529/teplokhod-1791550128.html

Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна

Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна - РИА Новости, 29.05.2022

Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна

Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:00

2022-05-29T15:00

2022-05-29T15:00

происшествия

казань

свияжск

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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова.По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей.Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, в результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.По ее словам, на месте работали три бригады врачей.Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

казань

свияжск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, свияжск