https://ria.ru/20220529/teplokhod-1791550128.html
Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна
Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна - РИА Новости, 29.05.2022
Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна
Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:00
2022-05-29T15:00
2022-05-29T15:00
происшествия
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свияжск
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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова.По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей.Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, в результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.По ее словам, на месте работали три бригады врачей.Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, свияжск
Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна
Минздрав Татарстана сообщил о госпитализации одного пассажира теплохода, севшего на мель
КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова.
По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани
, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск
, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей.
Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
России, в результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.
"В результате происшествия с теплоходом "Восход 51" около речного порта Казани за медицинской помощью обратились восемь человек. Один человек был доставлен в больницу, остальные после осмотра медиками отказались от госпитализации", - сказала Хасанова.
По ее словам, на месте работали три бригады врачей.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.