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Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна - РИА Новости, 29.05.2022
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Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна
Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна - РИА Новости, 29.05.2022
Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна
Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:00
2022-05-29T15:00
происшествия
казань
свияжск
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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова.По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей.Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, в результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.По ее словам, на месте работали три бригады врачей.Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, казань, свияжск
15:00 29.05.2022
 
Медики рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель в Татарстане судна

Минздрав Татарстана сообщил о госпитализации одного пассажира теплохода, севшего на мель

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПассажиры прогулочного теплохода "Восход-51", севшего на мель в Татарстане
Пассажиры прогулочного теплохода Восход-51, севшего на мель в Татарстане - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Пассажиры прогулочного теплохода "Восход-51", севшего на мель в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Один пассажир севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" из восьми, получивших телесные повреждения, доставлен в больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Татарстана Альфия Хасанова.
По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей.
© Фото : Центральное МСУТ СКР/TelegramПрогулочный теплоход "Восход-51", севший на мель в Татарстане
Прогулочный теплоход Восход-51, севший на мель в Татарстане - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Центральное МСУТ СКР/Telegram
Прогулочный теплоход "Восход-51", севший на мель в Татарстане
Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, в результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.
"В результате происшествия с теплоходом "Восход 51" около речного порта Казани за медицинской помощью обратились восемь человек. Один человек был доставлен в больницу, остальные после осмотра медиками отказались от госпитализации", - сказала Хасанова.
По ее словам, на месте работали три бригады врачей.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
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