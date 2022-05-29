https://ria.ru/20220529/stskk-1791581711.html

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.05.2022

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив минометы и артиллерию крупного калибра, заявило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:11

2022-05-29T18:11

2022-05-29T18:21

в мире

владимир путин

донецк (днр)

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украина

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив минометы и артиллерию крупного калибра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 - н.п. Марьинка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров... 17.40 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский, Кировский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина