18:11 29.05.2022 (обновлено: 18:21 29.05.2022)
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк
СЦКК: украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив минометы и артиллерию крупного калибра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 - н.п. Марьинка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров... 17.40 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский, Кировский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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