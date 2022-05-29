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Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя в Херсонской области - РИА Новости, 29.05.2022
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Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя в Херсонской области
Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя в Херсонской области - РИА Новости, 29.05.2022
Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя в Херсонской области
Украинская армия оставила не менее 70 своих солдат убитыми на поле боя после попыток наступления в Херсонской области, всего потеряв, предположительно, около... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:40
2022-05-29T23:40
владимир путин
украина
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинская армия оставила не менее 70 своих солдат убитыми на поле боя после попыток наступления в Херсонской области, всего потеряв, предположительно, около 200 человек и 20 единиц техники, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, попытки прорыва предпринимались в районе села Давыдов брод. В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряло около 200 военных и 20 единиц военной техники."Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", - подчеркнул замглавы администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html
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владимир путин, украина, херсонская область , россия
23:40 29.05.2022
 
Около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя в Херсонской области

Стремоусов: около 70 военных ВСУ остались убитыми на поле боя в Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинская армия оставила не менее 70 своих солдат убитыми на поле боя после попыток наступления в Херсонской области, всего потеряв, предположительно, около 200 человек и 20 единиц техники, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, попытки прорыва предпринимались в районе села Давыдов брод. В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряло около 200 военных и 20 единиц военной техники.
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"Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", - подчеркнул замглавы администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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