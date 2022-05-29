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Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма - РИА Новости, 29.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220529/sochi-1791523116.html
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма - РИА Новости, 29.05.2022
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:44
2022-05-29T11:44
туризм
россия
краснодарский край
сочи
алексей копайгородский
черное море
дмитрий чернышенко
правительство рф
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает корреспондент РИА Новости."Город стремительно развивается и высоко держит свою планку действительно лучшего города для туризма. Я очень рад, что мы видим постоянно растущую динамику в этом году - более 4,5 миллиона туристов посетят Сочи", - сказал Чернышенко.Вице-премьер отметил проделанную работу властей города в части предоставления качественного и комфортного отдыха."Наш новый символ – "Синий флаг", как наше самое синее Черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные. Это очень хорошо, потому что наши туристы будут пользоваться замечательной инфраструктурой и быть уверенными в том, что они находятся в комфортных и безопасных условиях", - добавил он.Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что предстоящим летом город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг. Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия - 3 года.
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россия, краснодарский край, сочи, алексей копайгородский, черное море, дмитрий чернышенко, правительство рф, новости - туризм
11:44 29.05.2022
 
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма

Чернышенко: Сочи стремительно развивается и держит планку лучшего города для туризма

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
"Город стремительно развивается и высоко держит свою планку действительно лучшего города для туризма. Я очень рад, что мы видим постоянно растущую динамику в этом году - более 4,5 миллиона туристов посетят Сочи", - сказал Чернышенко.
Здание морского вокзала и цветущие сакуры в Кооперативном сквере в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:20
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза
Вице-премьер отметил проделанную работу властей города в части предоставления качественного и комфортного отдыха.
"Наш новый символ – "Синий флаг", как наше самое синее Черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные. Это очень хорошо, потому что наши туристы будут пользоваться замечательной инфраструктурой и быть уверенными в том, что они находятся в комфортных и безопасных условиях", - добавил он.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что предстоящим летом город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.
Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг. Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия - 3 года.
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 00:45Туризм
В Сочи открылся экопляж
 
ТуризмРоссияКраснодарский крайСочиАлексей КопайгородскийЧерное мореДмитрий ЧернышенкоПравительство РФНовости - Туризм
 
 
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