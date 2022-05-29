https://ria.ru/20220529/sochi-1791523116.html

Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма

Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма - РИА Новости, 29.05.2022

Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:44

2022-05-29T11:44

2022-05-29T11:44

туризм

россия

краснодарский край

сочи

алексей копайгородский

черное море

дмитрий чернышенко

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg

СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает корреспондент РИА Новости."Город стремительно развивается и высоко держит свою планку действительно лучшего города для туризма. Я очень рад, что мы видим постоянно растущую динамику в этом году - более 4,5 миллиона туристов посетят Сочи", - сказал Чернышенко.Вице-премьер отметил проделанную работу властей города в части предоставления качественного и комфортного отдыха."Наш новый символ – "Синий флаг", как наше самое синее Черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные. Это очень хорошо, потому что наши туристы будут пользоваться замечательной инфраструктурой и быть уверенными в том, что они находятся в комфортных и безопасных условиях", - добавил он.Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что предстоящим летом город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг. Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия - 3 года.

https://ria.ru/20220528/sochi-1791412482.html

https://ria.ru/20220528/sochi-1791084394.html

россия

краснодарский край

сочи

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, сочи, алексей копайгородский, черное море, дмитрий чернышенко, правительство рф, новости - туризм