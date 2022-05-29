https://ria.ru/20220529/sochi-1791523116.html
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма - РИА Новости, 29.05.2022
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:44
2022-05-29T11:44
2022-05-29T11:44
туризм
россия
краснодарский край
сочи
алексей копайгородский
черное море
дмитрий чернышенко
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает корреспондент РИА Новости."Город стремительно развивается и высоко держит свою планку действительно лучшего города для туризма. Я очень рад, что мы видим постоянно растущую динамику в этом году - более 4,5 миллиона туристов посетят Сочи", - сказал Чернышенко.Вице-премьер отметил проделанную работу властей города в части предоставления качественного и комфортного отдыха."Наш новый символ – "Синий флаг", как наше самое синее Черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные. Это очень хорошо, потому что наши туристы будут пользоваться замечательной инфраструктурой и быть уверенными в том, что они находятся в комфортных и безопасных условиях", - добавил он.Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что предстоящим летом город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг. Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия - 3 года.
https://ria.ru/20220528/sochi-1791412482.html
https://ria.ru/20220528/sochi-1791084394.html
россия
краснодарский край
сочи
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2b7b1013479ec791ae1e5292d568dcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, алексей копайгородский, черное море, дмитрий чернышенко, правительство рф, новости - туризм
Чернышенко отметил сочинские пляжи сертификатами качества Ростуризма
Чернышенко: Сочи стремительно развивается и держит планку лучшего города для туризма
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты качества первой категории Ростуризма "Синий флаг" руководителям 23 пляжных территорий в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
"Город стремительно развивается и высоко держит свою планку действительно лучшего города для туризма. Я очень рад, что мы видим постоянно растущую динамику в этом году - более 4,5 миллиона туристов посетят Сочи", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер отметил проделанную работу властей города в части предоставления качественного и комфортного отдыха.
"Наш новый символ – "Синий флаг", как наше самое синее Черное море
, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные. Это очень хорошо, потому что наши туристы будут пользоваться замечательной инфраструктурой и быть уверенными в том, что они находятся в комфортных и безопасных условиях", - добавил он.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский
подчеркнул, что предстоящим летом город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.
Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг. Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок его действия - 3 года.