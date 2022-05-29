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В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов - РИА Новости, 29.05.2022
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В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов
В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов - РИА Новости, 29.05.2022
В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов
Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни детских медицинских карт с обозначением у них... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:01
2022-05-29T23:28
владимир путин
россия
мариуполь
украина
красный крест
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов, сообщается в Telegram-канале ведомства.В воскресенье было опубликовано видео обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там нашли документы, в которых содержались сведения о детях, из здоровых органах и данные об их родителях.. При этом никаких сведений о болезнях в медкартах не было."Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. 20 мая 2022 года Минобороны сообщило об окончательном освобождении крупнейшего города Приазовья. Тогда подземные сооружения мариупольского комбината "Азовсталь", в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html
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владимир путин, россия, мариуполь, украина, красный крест
23:01 29.05.2022 (обновлено: 23:28 29.05.2022)
 
В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов

СК изучит кадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли медкарты детей

© Фото предоставлено МИД ЛНРДоставка гуманитарного груза от МККК в ЛНР через КПП "Станица Луганская"
Доставка гуманитарного груза от МККК в ЛНР через КПП Станица Луганская
© Фото предоставлено МИД ЛНР
Доставка гуманитарного груза от МККК в ЛНР через КПП "Станица Луганская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье было опубликовано видео обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там нашли документы, в которых содержались сведения о детях, из здоровых органах и данные об их родителях.. При этом никаких сведений о болезнях в медкартах не было.
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"Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. 20 мая 2022 года Минобороны сообщило об окончательном освобождении крупнейшего города Приазовья. Тогда подземные сооружения мариупольского комбината "Азовсталь", в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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