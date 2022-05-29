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Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/severodonetsk-1791626563.html
Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин
Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин - РИА Новости, 29.05.2022
Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 70% жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверено и очищено от мин и "секретов". РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T23:46
2022-05-29T23:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
северодонецк
россия
украина
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 70% жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверено и очищено от мин и "секретов".Он также опубликовал видео с задержанными украинскими военными, ранее заблокированными в одном из домов Северодонецка."Задержанные солдаты ВСУ Роман Панченко и Илья Масличенко признаются, что нацики "Айдара" и "Правого сектора"* бросили их в самый ответственный момент. О том, чтобы сдаться, и мысли не было, ведь украинская пропаганда полна страшилок о зверствах российских бойцов", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html
северодонецк
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владимир путин, в мире, северодонецк, россия, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров
23:46 29.05.2022 (обновлено: 23:53 29.05.2022)
 
Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин

Кадыров: 70 процентов жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверили и очистили от мин

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 70% жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверено и очищено от мин и "секретов".
"Помощник главы ЧР, ответственный за Луганское направление, Апты Алаудинов докладывает о зачистке города Северодонецка. На данный момент проверено и очищено от мин и "секретов" около 70% жилого сектора", - написал Кадыров в Telegram.
Он также опубликовал видео с задержанными украинскими военными, ранее заблокированными в одном из домов Северодонецка.
"Задержанные солдаты ВСУ Роман Панченко и Илья Масличенко признаются, что нацики "Айдара" и "Правого сектора"* бросили их в самый ответственный момент. О том, чтобы сдаться, и мысли не было, ведь украинская пропаганда полна страшилок о зверствах российских бойцов", - сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреСеверодонецкРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныРамзан Кадыров
 
 
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