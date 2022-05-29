23:46 29.05.2022 (обновлено: 23:53 29.05.2022)
Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин
Кадыров: 70 процентов жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверили и очистили от мин
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 70% жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверено и очищено от мин и "секретов".
"Помощник главы ЧР, ответственный за Луганское направление, Апты Алаудинов докладывает о зачистке города Северодонецка. На данный момент проверено и очищено от мин и "секретов" около 70% жилого сектора", - написал Кадыров в Telegram.
Он также опубликовал видео с задержанными украинскими военными, ранее заблокированными в одном из домов Северодонецка.
"Задержанные солдаты ВСУ Роман Панченко и Илья Масличенко признаются, что нацики "Айдара" и "Правого сектора"* бросили их в самый ответственный момент. О том, чтобы сдаться, и мысли не было, ведь украинская пропаганда полна страшилок о зверствах российских бойцов", - сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.