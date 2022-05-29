https://ria.ru/20220529/severodonetsk-1791626563.html

Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин

Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин - РИА Новости, 29.05.2022

Кадыров заявил, что большую часть Северодонецка очистили от мин

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 70% жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверено и очищено от мин и "секретов". РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T23:46

2022-05-29T23:46

2022-05-29T23:53

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

северодонецк

россия

украина

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 70% жилого сектора Северодонецка в ЛНР проверено и очищено от мин и "секретов".Он также опубликовал видео с задержанными украинскими военными, ранее заблокированными в одном из домов Северодонецка."Задержанные солдаты ВСУ Роман Панченко и Илья Масличенко признаются, что нацики "Айдара" и "Правого сектора"* бросили их в самый ответственный момент. О том, чтобы сдаться, и мысли не было, ведь украинская пропаганда полна страшилок о зверствах российских бойцов", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

северодонецк

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, в мире, северодонецк, россия, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров