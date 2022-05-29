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Сербия не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД республики - РИА Новости, 29.05.2022
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Сербия не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД республики
Сербия не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД республики - РИА Новости, 29.05.2022
Сербия не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД республики
Разговор президента РФ Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича, который сообщил, что цена газа из РФ для Сербии будет намного меньше, чем в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:38
2022-05-29T15:38
в мире
сербия
россия
газпром
владимир путин
александр вучич
белград (город)
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БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича, который сообщил, что цена газа из РФ для Сербии будет намного меньше, чем в среднем на рынке, доказывает, что Белград не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.Вучич в воскресенье провел телефонный разговор с Путиным, после которого сообщил, что достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По словам Вучича, речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Для расчета цены будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных - приблизительно в три раза меньше рыночной. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ."Договоренности, которые президент Вучич достиг с президентом Путиным, – доказательство того, насколько уважается решение Сербии не участвовать в антироссийской истерии. Вучич знает, во сколько лично ему обходится политика нейтралитета, но и Сербия должна знать, что, если бы не было такой политики Вучича, не было бы договора о газе, о котором намного более крупные и сильные страны, чем мы, могут только мечтать", - цитирует Вулина МВД Сербии.Вучич в минувшую субботу рассказал, что сейчас в сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор содержится 162 миллиона кубометров газа, в российской – 123 миллиона кубических метров. При этом ежедневно из хранилища можно выкачивать только 5 миллионов кубических метров газа, что в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы. Власти Сербии совместно с российской стороной планируют увеличить пропускную способность подземного хранилища газа (ПХГ) Банатски-Двор с 5 до 6,7 миллиона кубометров голубого топлива в сутки.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
https://ria.ru/20220529/putin-1791540588.html
https://ria.ru/20220529/gaz-1791542963.html
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в мире, сербия, россия, газпром, владимир путин, александр вучич, белград (город)
15:38 29.05.2022
 
Сербия не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД республики

Глава МВД Сербии: разговор Путина и Вучича доказал, что Белград вне антироссийской истерии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича, который сообщил, что цена газа из РФ для Сербии будет намного меньше, чем в среднем на рынке, доказывает, что Белград не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
Вучич в воскресенье провел телефонный разговор с Путиным, после которого сообщил, что достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По словам Вучича, речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Для расчета цены будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных - приблизительно в три раза меньше рыночной. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 13:19
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово
"Договоренности, которые президент Вучич достиг с президентом Путиным, – доказательство того, насколько уважается решение Сербии не участвовать в антироссийской истерии. Вучич знает, во сколько лично ему обходится политика нейтралитета, но и Сербия должна знать, что, если бы не было такой политики Вучича, не было бы договора о газе, о котором намного более крупные и сильные страны, чем мы, могут только мечтать", - цитирует Вулина МВД Сербии.
Вучич в минувшую субботу рассказал, что сейчас в сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор содержится 162 миллиона кубометров газа, в российской – 123 миллиона кубических метров. При этом ежедневно из хранилища можно выкачивать только 5 миллионов кубических метров газа, что в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы. Власти Сербии совместно с российской стороной планируют увеличить пропускную способность подземного хранилища газа (ПХГ) Банатски-Двор с 5 до 6,7 миллиона кубометров голубого топлива в сутки.
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 13:38
Цены на российский газ будут благоприятны для Сербии, заявил Вучич
 
В миреСербияРоссияГазпромВладимир ПутинАлександр ВучичБелград (город)
 
 
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