Сербия не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД республики
Глава МВД Сербии: разговор Путина и Вучича доказал, что Белград вне антироссийской истерии
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича, который сообщил, что цена газа из РФ для Сербии будет намного меньше, чем в среднем на рынке, доказывает, что Белград не участвует в антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
Вучич в воскресенье провел телефонный разговор с Путиным, после которого сообщил, что достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По словам Вучича, речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Для расчета цены будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных - приблизительно в три раза меньше рыночной. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ.
"Договоренности, которые президент Вучич достиг с президентом Путиным, – доказательство того, насколько уважается решение Сербии не участвовать в антироссийской истерии. Вучич знает, во сколько лично ему обходится политика нейтралитета, но и Сербия должна знать, что, если бы не было такой политики Вучича, не было бы договора о газе, о котором намного более крупные и сильные страны, чем мы, могут только мечтать", - цитирует Вулина МВД Сербии.
Вучич в минувшую субботу рассказал, что сейчас в сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор содержится 162 миллиона кубометров газа, в российской – 123 миллиона кубических метров. При этом ежедневно из хранилища можно выкачивать только 5 миллионов кубических метров газа, что в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы. Власти Сербии совместно с российской стороной планируют увеличить пропускную способность подземного хранилища газа (ПХГ) Банатски-Двор с 5 до 6,7 миллиона кубометров голубого топлива в сутки.
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.