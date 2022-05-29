https://ria.ru/20220529/sarmat-1791497860.html

Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы"

Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы" - РИА Новости, 29.05.2022

Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы"

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал укороченный активный участок траектории и энергетическую мощь... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T05:24

2022-05-29T05:24

2022-05-29T05:24

новое оружие россии

безопасность

плесецк

россия

ракетные войска стратегического назначения

роскосмос

нато

сармат (ракета)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал укороченный активный участок траектории и энергетическую мощь межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" одними из многих отличий от ракеты "Воевода".Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20220529/voevoda-1791497150.html

плесецк

россия

красноярский край

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безопасность, плесецк, россия, ракетные войска стратегического назначения, роскосмос, нато, сармат (ракета), красноярский край, дмитрий рогозин, сергей каракаев, владивосток