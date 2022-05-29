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Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы" - РИА Новости, 29.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220529/sarmat-1791497860.html
Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы"
Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы" - РИА Новости, 29.05.2022
Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы"
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал укороченный активный участок траектории и энергетическую мощь... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T05:24
2022-05-29T05:24
новое оружие россии
безопасность
плесецк
россия
ракетные войска стратегического назначения
роскосмос
нато
сармат (ракета)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал укороченный активный участок траектории и энергетическую мощь межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" одними из многих отличий от ракеты "Воевода".Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
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безопасность, плесецк, россия, ракетные войска стратегического назначения, роскосмос, нато, сармат (ракета), красноярский край, дмитрий рогозин, сергей каракаев, владивосток
05:24 29.05.2022
 
Командующий РВСН назвал принципиальные отличия "Сармата" от "Воеводы"

Командующий РВСН Каракаев назвал принципиальные отличия МБР "Сармат" от ракеты "Воевода"

© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНКомандующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал укороченный активный участок траектории и энергетическую мощь межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" одними из многих отличий от ракеты "Воевода".

"Первое бы я назвал — это укороченный активный участок траектории, второе — это та энергетическая мощь сегодняшнего комплекса, которая позволяет иметь большое количество боевого оснащения, следующее — это его защищенность с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок. И таких отличий можно много и много перечислять", — сказал Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", отвечая на вопрос ведущего о том, в чем принципиальное отличие ракетного комплекса "Сармат" от "Воеводы".

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
04:49Новое оружие России
РВСН: использование пусковых установок "Воеводы" снижает траты на "Сармат"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьПлесецкРоссияРакетные войска стратегического назначенияРоскосмосНАТОСармат (ракета)Красноярский крайДмитрий РогозинСергей КаракаевВладивосток
 
 
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