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У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН - РИА Новости, 29.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220529/sarmat-1791496907.html
У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН
У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН - РИА Новости, 29.05.2022
У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН
У российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" сегодня нет аналогов в мире, заявил в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T04:36
2022-05-29T08:23
новое оружие россии
безопасность
армия
ракетные войска стратегического назначения
россия
сармат (ракета)
сергей каракаев
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. У российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" сегодня нет аналогов в мире, заявил в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на него. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как пояснили в Минобороны, способен поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО. Новый носитель самый мощный в мире, он обладает наибольшей дальностью поражения целей — все это позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
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безопасность, армия, ракетные войска стратегического назначения, россия, сармат (ракета), сергей каракаев, владивосток
04:36 29.05.2022 (обновлено: 08:23 29.05.2022)
 
У комплекса "Сармат" нет аналогов в мире, заявил командующий РВСН

Командующий РВСН Каракаев: российский комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. У российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" сегодня нет аналогов в мире, заявил в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
"Сегодня нужно говорить о комплексе "Сармат" как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет. Это раз. И второе — это комплекс, который создает военно-промышленный комплекс России, который сегодня не зависит ни от чего, и в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация — только в наших руках. Для того чтобы он был на страже рубежей нашей Родины", — подчеркнул Каракаев.
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на него. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как пояснили в Минобороны, способен поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО. Новый носитель самый мощный в мире, он обладает наибольшей дальностью поражения целей — все это позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 04:18Новое оружие России
Командующий РВСН назвал ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияРакетные войска стратегического назначенияРоссияСармат (ракета)Сергей КаракаевВладивосток
 
 
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