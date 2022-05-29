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Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров - РИА Новости, 29.05.2022
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Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров
Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров - РИА Новости, 29.05.2022
Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров
Введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, заявил в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:21
2022-05-29T22:39
в мире
сергей лавров
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы сказали, что с обеих сторон выгоняются дипломаты. Мы никого не выгоняли. Эти санкции, похожие на истерику - я бы даже сказал: где-то и на агонию, - были инициированы Западом", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
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в мире, сергей лавров, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:21 29.05.2022 (обновлено: 22:39 29.05.2022)
 
Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров

Лавров: введенные Западом санкции, в том числе высылка дипломатов, напоминают истерику

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы сказали, что с обеих сторон выгоняются дипломаты. Мы никого не выгоняли. Эти санкции, похожие на истерику - я бы даже сказал: где-то и на агонию, - были инициированы Западом", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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В миреСергей ЛавровСанкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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