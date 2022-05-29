https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791618680.html
Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров
Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров - РИА Новости, 29.05.2022
Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров
Введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, заявил в... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T22:21
2022-05-29T22:21
2022-05-29T22:39
в мире
сергей лавров
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы сказали, что с обеих сторон выгоняются дипломаты. Мы никого не выгоняли. Эти санкции, похожие на истерику - я бы даже сказал: где-то и на агонию, - были инициированы Западом", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
https://ria.ru/20220529/dialog-1791618044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:21 29.05.2022 (обновлено: 22:39 29.05.2022)
Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров
Лавров: введенные Западом санкции, в том числе высылка дипломатов, напоминают истерику