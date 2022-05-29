https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791618680.html

Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров

Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров - РИА Новости, 29.05.2022

Санкции Запада напоминают истерику, считает Лавров

Введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, заявил в... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T22:21

2022-05-29T22:21

2022-05-29T22:39

в мире

сергей лавров

санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы сказали, что с обеих сторон выгоняются дипломаты. Мы никого не выгоняли. Эти санкции, похожие на истерику - я бы даже сказал: где-то и на агонию, - были инициированы Западом", - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

https://ria.ru/20220529/dialog-1791618044.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)