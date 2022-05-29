19:56 29.05.2022 (обновлено: 23:48 29.05.2022)
Вице-канцлер ФРГ заявил о "разрушении единства" Европы из-за санкций
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о разрушении единства Евросоюза из-за антироссийских санкций
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций начинает рушиться накануне саммита, на котором планируют обсудить нефтяное эмбарго и план по сокращению зависимости от российских энергоресурсов, заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек. Об этом сообщает Reuters.
Саммит европейских лидеров стартует в понедельник, 30 мая.
"Мы увидели, что бывает, когда Европа едина. Что касается завтрашнего саммита — надеюсь так и продолжится. Но сейчас это единство начинает рушиться", — сказал Хабек.
Он призвал Германию выступить на саммите с единой позицией, вместо того чтобы воздерживаться на голосовании из-за разногласий внутри немецкого правительства. С аналогичным призывом он выступил и в адрес других стран Евросоюза.
Накануне Хабек заявил, что Германия в достаточной мере помогает Украине вооружениями, но Берлин не может исполнять каждое требование Киева.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план противодействия ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом многие западные страны столкнулись резким ростом цен на топливо и продовольствие.