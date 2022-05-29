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Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли - РИА Новости, 29.05.2022
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Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли
Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли - РИА Новости, 29.05.2022
Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:10
2022-05-29T16:58
россия
экономика
совет федерации рф
андрей клишас
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли.Ранее сенатор высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений."А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что "западу" реально и нужно и нечем заменить", - написал Клишас в своем Telegram-канале."Я знаю, что без нашего палладия все автоконцерны быстро уйдут на дно. Палладий только за рубли", - заключил политик.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров, поскольку ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
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россия, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин
16:10 29.05.2022 (обновлено: 16:58 29.05.2022)
 
Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли

Сенатор Клишас предложил продавать платину и палладий на экспорт за рубли

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСлитки платины высшей пробы
Слитки платины высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Слитки платины высшей пробы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли.
Ранее сенатор высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений.
"А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что "западу" реально и нужно и нечем заменить", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
"Я знаю, что без нашего палладия все автоконцерны быстро уйдут на дно. Палладий только за рубли", - заключил политик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров, поскольку ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 02:55
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РоссияЭкономикаСовет Федерации РФАндрей КлишасВладимир Путин
 
 
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