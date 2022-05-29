https://ria.ru/20220529/rubli-1791560930.html
Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли
Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли - РИА Новости, 29.05.2022
Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:10
2022-05-29T16:10
2022-05-29T16:58
россия
экономика
совет федерации рф
андрей клишас
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601871486_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_04ea6505c11213cecbb811fea4a90814.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли.Ранее сенатор высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений."А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что "западу" реально и нужно и нечем заменить", - написал Клишас в своем Telegram-канале."Я знаю, что без нашего палладия все автоконцерны быстро уйдут на дно. Палладий только за рубли", - заключил политик.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров, поскольку ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
https://ria.ru/20220529/ustupki-1791494154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601871486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60caa6ff83cec5977f43a8d370667bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин
16:10 29.05.2022 (обновлено: 16:58 29.05.2022)
Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли
Сенатор Клишас предложил продавать платину и палладий на экспорт за рубли