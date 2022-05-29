https://ria.ru/20220529/rubli-1791560930.html

Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли

Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли - РИА Новости, 29.05.2022

Сенатор предложил экспортировать платину и палладий за рубли

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T16:10

2022-05-29T16:10

2022-05-29T16:58

россия

экономика

совет федерации рф

андрей клишас

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли.Ранее сенатор высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений."А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что "западу" реально и нужно и нечем заменить", - написал Клишас в своем Telegram-канале."Я знаю, что без нашего палладия все автоконцерны быстро уйдут на дно. Палладий только за рубли", - заключил политик.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров, поскольку ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.

https://ria.ru/20220529/ustupki-1791494154.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин