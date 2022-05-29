https://ria.ru/20220529/rossiya-1791587394.html

Зарубежные финалисты "Лидеров России" получат российское гражданство

Зарубежные финалисты "Лидеров России" получат российское гражданство - РИА Новости, 29.05.2022

Зарубежные финалисты "Лидеров России" получат российское гражданство

Семьдесят иностранцев-финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" на международном треке получат российское гражданство, сообщил первый замглавы... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T18:52

2022-05-29T18:52

2022-05-29T18:52

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Семьдесят иностранцев-финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" на международном треке получат российское гражданство, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Показательная вещь: в этом году наш президент принял решение - всем 70 (иностранным финалистам конкурса - ред.) дать российское гражданство (по ускоренной процедуре), потому что очень яркие ребята. В ситуации беспрецедентной информационной войны и потоков лжи надо иметь характер, чтобы встать и из Германии, Италии и США поехать в Россию на финал конкурса, который даже называется "Лидеры России", - сказал Кириенко журналистам.Он отметил, что в конкурсе принимали участие граждане 150 стран."Ребята-участники международного трека говорят, что Россия сегодня - единственная страна, которая предоставляет такую возможность, где ты просто можешь подать заявку на конкурс, доказать, что ты лучший, и после этого... получить в наставники лучших управленцев страны и возможности получать высокие назначения, имея только профессионализм и готовность отдавать свои силы", - заключил Кириенко.В соответствии с указом президента РФ, вступившим в силу 16 августа 2021 года, упрощена процедура получения гражданства Российской Федерации для победителей проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей". Финалисты трека "Международный" при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут претендовать на получение вида на жительство в РФ, а победители – претендовать на получение российского гражданства. Семь победителей трека "Международный" получили право участвовать в суперфинале конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20220526/obrazovanie-1790728038.html

https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html

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технологии, россия, германия, италия