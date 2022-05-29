https://ria.ru/20220529/putin-1791540588.html
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово - РИА Новости, 29.05.2022
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово
Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:19
2022-05-29T13:19
2022-05-29T14:22
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владимир путин
александр вучич
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила пресс-служба Кремля."Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово", — отметили там.Одним из вопросов, которые затронули лидеры государств, также стали поставки газа."Условлено, в частности, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", — говорится в сообщении.Путин и Вучич подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое партнерство на основе традиционно тесных связей народов двух стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сербия, украина, владимир путин, александр вучич
13:19 29.05.2022 (обновлено: 14:22 29.05.2022)
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово
Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине
и развитию событий вокруг Косово", — отметили там.
Одним из вопросов, которые затронули лидеры государств, также стали поставки газа.
"Условлено, в частности, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", — говорится в сообщении.
Путин и Вучич подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое партнерство на основе традиционно тесных связей народов двух стран.