https://ria.ru/20220529/putin-1791540588.html

Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово

Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово - РИА Новости, 29.05.2022

Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово

Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:19

2022-05-29T13:19

2022-05-29T14:22

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владимир путин

александр вучич

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила пресс-служба Кремля."Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово", — отметили там.Одним из вопросов, которые затронули лидеры государств, также стали поставки газа."Условлено, в частности, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", — говорится в сообщении.Путин и Вучич подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое партнерство на основе традиционно тесных связей народов двух стран.

https://ria.ru/20220526/donbass-1790941388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сербия, украина, владимир путин, александр вучич