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Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово - РИА Новости, 29.05.2022
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Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово - РИА Новости, 29.05.2022
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово
Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:19
2022-05-29T14:22
в мире
россия
сербия
украина
владимир путин
александр вучич
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила пресс-служба Кремля."Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово", — отметили там.Одним из вопросов, которые затронули лидеры государств, также стали поставки газа."Условлено, в частности, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", — говорится в сообщении.Путин и Вучич подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое партнерство на основе традиционно тесных связей народов двух стран.
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в мире, россия, сербия, украина, владимир путин, александр вучич
13:19 29.05.2022 (обновлено: 14:22 29.05.2022)
 
Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки газа и ситуацию вокруг Косово

Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово", — отметили там.
Одним из вопросов, которые затронули лидеры государств, также стали поставки газа.
"Условлено, в частности, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", — говорится в сообщении.
Путин и Вучич подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое партнерство на основе традиционно тесных связей народов двух стран.
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В миреРоссияСербияУкраинаВладимир ПутинАлександр Вучич
 
 
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