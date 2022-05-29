https://ria.ru/20220529/pushkov-1791492260.html
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях - РИА Новости, 29.05.2022
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях
Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T01:57
2022-05-29T01:57
2022-05-29T01:57
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, негативная реакция украинского политика на слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией демонстрирует непонимание Зеленского перспектив Киева, если он не добьется в ближайшие месяцы урегулирования с Россией.Член Совета Федерации усомнился в возможности продолжения переговоров с украинской стороной после внесения Киссинджера в список сайта "Миротворец"."Так что теперь и Киссинджер объявлен Украиной агентом влияния Москвы. И возникает вопрос: о чем вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?" — задался вопросом сенатор.Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/zelenskiy-1790549413.html
https://ria.ru/20220528/granitsy-1791359733.html
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в мире, генри киссинджер, украина, россия, донбасс, совет федерации рф, сша, алексей пушков, владимир зеленский
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях
Пушков: отказом от переговоров Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс