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Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях - РИА Новости, 29.05.2022
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Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях - РИА Новости, 29.05.2022
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях
Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T01:57
2022-05-29T01:57
в мире
генри киссинджер
украина
россия
донбасс
совет федерации рф
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, негативная реакция украинского политика на слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией демонстрирует непонимание Зеленского перспектив Киева, если он не добьется в ближайшие месяцы урегулирования с Россией.Член Совета Федерации усомнился в возможности продолжения переговоров с украинской стороной после внесения Киссинджера в список сайта "Миротворец"."Так что теперь и Киссинджер объявлен Украиной агентом влияния Москвы. И возникает вопрос: о чем вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?" — задался вопросом сенатор.Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/zelenskiy-1790549413.html
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в мире, генри киссинджер, украина, россия, донбасс, совет федерации рф, сша, алексей пушков, владимир зеленский
01:57 29.05.2022
 
Пушков предупредил Зеленского о территориальных потерях

Пушков: отказом от переговоров Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отказом от мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, негативная реакция украинского политика на слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией демонстрирует непонимание Зеленского перспектив Киева, если он не добьется в ближайшие месяцы урегулирования с Россией.
"Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР", — высказался Пушков.
Член Совета Федерации усомнился в возможности продолжения переговоров с украинской стороной после внесения Киссинджера в список сайта "Миротворец".
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25 мая, 10:15
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными
"Так что теперь и Киссинджер объявлен Украиной агентом влияния Москвы. И возникает вопрос: о чем вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?" — задался вопросом сенатор.
Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреГенри КиссинджерУкраинаРоссияДонбассСовет Федерации РФСШААлексей ПушковВладимир Зеленский
 
 
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