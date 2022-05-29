https://ria.ru/20220529/prazdnik-1791609173.html

Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей

Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей - РИА Новости, 29.05.2022

Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей

В Московской области для детей из Донбасса провели ремесленные мастер-классы, пикник, а популярные исполнители исполнили свои хиты, все эти мероприятия... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T21:21

2022-05-29T21:21

2022-05-29T21:21

новости подмосковья

общество

донбасс

московская область (подмосковье)

дети

праздник

день защиты детей

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Московской области для детей из Донбасса провели ремесленные мастер-классы, пикник, а популярные исполнители исполнили свои хиты, все эти мероприятия приурочены к Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Как отметили в пресс-службе с ссылкой на министра социального развития Подмосковья Людмилу Болатаеву, на территории региона находятся более 23 тысяч беженцев из Донбасса, а недавно в образовательный центр приехали еще более 160 детей.

https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790897691.html

донбасс

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, донбасс, московская область (подмосковье), дети, праздник, день защиты детей