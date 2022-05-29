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Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей - РИА Новости, 29.05.2022
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https://ria.ru/20220529/prazdnik-1791609173.html
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей - РИА Новости, 29.05.2022
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей
В Московской области для детей из Донбасса провели ремесленные мастер-классы, пикник, а популярные исполнители исполнили свои хиты, все эти мероприятия... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:21
2022-05-29T21:21
новости подмосковья
общество
донбасс
московская область (подмосковье)
дети
праздник
день защиты детей
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Московской области для детей из Донбасса провели ремесленные мастер-классы, пикник, а популярные исполнители исполнили свои хиты, все эти мероприятия приурочены к Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Как отметили в пресс-службе с ссылкой на министра социального развития Подмосковья Людмилу Болатаеву, на территории региона находятся более 23 тысяч беженцев из Донбасса, а недавно в образовательный центр приехали еще более 160 детей.
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донбасс
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общество, донбасс, московская область (подмосковье), дети, праздник, день защиты детей
21:21 29.05.2022
 
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей

Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей

© Фото : Александр РепинДень защиты детей в Санкт-Петербурге
День защиты детей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Александр Репин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Московской области для детей из Донбасса провели ремесленные мастер-классы, пикник, а популярные исполнители исполнили свои хиты, все эти мероприятия приурочены к Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В деревне Топорково Сергиево-Посадского городского округа на территории "Православного центра образования им. Преподобного Сергия" прошел праздник для воспитанников учреждения и ребят из Донбасса. Он организован "Русским Радио" и приурочен к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе с ссылкой на министра социального развития Подмосковья Людмилу Болатаеву, на территории региона находятся более 23 тысяч беженцев из Донбасса, а недавно в образовательный центр приехали еще более 160 детей.
Форум - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 16:41Новости Подмосковья
В Подмосковье выделяется около 40 млрд рублей на поддержку женщин с детьми
 
Новости ПодмосковьяОбществоДонбассМосковская область (Подмосковье)ДетиПраздникДень защиты детей
 
 
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