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Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей - РИА Новости, 29.05.2022
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей
В Московской области для детей из Донбасса провели ремесленные мастер-классы, пикник, а популярные исполнители исполнили свои хиты, все эти мероприятия... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T21:21
2022-05-29T21:21
2022-05-29T21:21
новости подмосковья
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праздник
день защиты детей
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Московской области для детей из Донбасса провели ремесленные мастер-классы, пикник, а популярные исполнители исполнили свои хиты, все эти мероприятия приурочены к Дню защиты детей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Как отметили в пресс-службе с ссылкой на министра социального развития Подмосковья Людмилу Болатаеву, на территории региона находятся более 23 тысяч беженцев из Донбасса, а недавно в образовательный центр приехали еще более 160 детей.
https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790897691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, московская область (подмосковье), дети, праздник, день защиты детей
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей
Для детей из Донбасса в Подмосковье провели праздник к Дню защиты детей