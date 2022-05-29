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В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022
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https://ria.ru/20220529/pomosch-1791483168.html
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T00:00
2022-05-29T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23624,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1067 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки, в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 277,4 тонны гуманитарной помощи. 28 мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220528/severodonetsk-1791473913.html
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область
00:00 29.05.2022
 
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации

Мизинцев: российская армия в рамках спецоперации провела шесть гуманитарных акций

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23624,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1067 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки, в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 277,4 тонны гуманитарной помощи. 28 мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.
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