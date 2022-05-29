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В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации

В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022

В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации

Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T00:00

2022-05-29T00:00

2022-05-29T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23624,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1067 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки, в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 277,4 тонны гуманитарной помощи. 28 мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220528/severodonetsk-1791473913.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область