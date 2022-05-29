https://ria.ru/20220529/pomosch-1791483168.html
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 29.05.2022
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T00:00
2022-05-29T00:00
2022-05-29T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787517636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ebd8eebe79513f520ed5832d74ef15.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23624,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1067 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки, в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 277,4 тонны гуманитарной помощи. 28 мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220528/severodonetsk-1791473913.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787517636_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_818d90c547c7098453092a307506b6dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
Мизинцев: российская армия в рамках спецоперации провела шесть гуманитарных акций
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в рамках спецоперации провела в субботу шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23624,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1067 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки, в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 277,4 тонны гуманитарной помощи. 28 мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.