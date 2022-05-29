https://ria.ru/20220529/polsha-1791562234.html

СМИ: Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab

СМИ: Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab - РИА Новости, 29.05.2022

СМИ: Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab

Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T16:25

2022-05-29T16:25

2022-05-29T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

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польша

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ВАРШАВА, 29 мая — РИА Новости. Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио.По информации источника в правительственных кругах, речь идет о поставке 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab."Благодаря польской помощи украинцы теперь располагают не менее чем 24 самоходными орудиями западного производства", — говорится в сообщении. Ранее шесть САУ Caesar для ВСУ передала Франция.Гаубицы Krab находятся на вооружении польской армии нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров — модификация британского орудия. Максимальная дальность стрельбы штатным боеприпасом составляет 40 километров, скорострельность — шесть выстрелов в минуту. На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Она также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791523766.html

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791094624.html

https://ria.ru/20220529/spetsoperatsiya-1791528138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, владимир путин, украина, россия, франция, польша