16:25 29.05.2022 (обновлено: 18:56 29.05.2022)
СМИ: Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab
Польша передала Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab
© Фото : Public DomainПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
© Фото : Public Domain
ВАРШАВА, 29 мая — РИА Новости. Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, сообщает Польское радио.
"Украинские военные получили от Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц", — отмечается на сайте радиостанции.
По информации источника в правительственных кругах, речь идет о поставке 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab.
"Благодаря польской помощи украинцы теперь располагают не менее чем 24 самоходными орудиями западного производства", — говорится в сообщении.
Гаубицы Krab находятся на вооружении польской армии нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров — модификация британского орудия. Максимальная дальность стрельбы штатным боеприпасом составляет 40 километров, скорострельность — шесть выстрелов в минуту.
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