https://ria.ru/20220529/polsha-1791498615.html

Эксперт оценил шансы нападения Польши на российские войска

Эксперт оценил шансы нападения Польши на российские войска - РИА Новости, 29.05.2022

Эксперт оценил шансы нападения Польши на российские войска

Варшава не рискнет напасть на российские войска на Украине из-за страха ответного удара, заявил в беседе с "Украиной.ру" полковник запаса Геннадий Алехин. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T06:18

2022-05-29T06:18

2022-05-29T06:18

в мире

андрей дещица

мария захарова

россия

польша

геннадий алехин

украина

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Варшава не рискнет напасть на российские войска на Украине из-за страха ответного удара, заявил в беседе с "Украиной.ру" полковник запаса Геннадий Алехин.Военный эксперт отверг вероятность того, что Польша напрямую или своими прокси-силами попытается атаковать Вооруженные силы России.Также он раскритиковал высказывание посла Украины в Польше Андрея Дещицы о якобы готовящемся нападении России на страну.Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы — лишь предлог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html

https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html

россия

польша

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в мире, андрей дещица, мария захарова, россия, польша, геннадий алехин, украина