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Эксперт оценил шансы нападения Польши на российские войска
Эксперт оценил шансы нападения Польши на российские войска - РИА Новости, 29.05.2022
Эксперт оценил шансы нападения Польши на российские войска
Варшава не рискнет напасть на российские войска на Украине из-за страха ответного удара, заявил в беседе с "Украиной.ру" полковник запаса Геннадий Алехин. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T06:18
2022-05-29T06:18
2022-05-29T06:18
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геннадий алехин
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Варшава не рискнет напасть на российские войска на Украине из-за страха ответного удара, заявил в беседе с "Украиной.ру" полковник запаса Геннадий Алехин.Военный эксперт отверг вероятность того, что Польша напрямую или своими прокси-силами попытается атаковать Вооруженные силы России.Также он раскритиковал высказывание посла Украины в Польше Андрея Дещицы о якобы готовящемся нападении России на страну.Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы — лишь предлог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html
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в мире, андрей дещица, мария захарова, россия, польша, геннадий алехин, украина
Эксперт оценил шансы нападения Польши на российские войска
Полковник Алехин: Польша не рискнет напасть на российские войска на Украине из-за страха