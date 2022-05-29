Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине
Экс-командующий ВДВ генерал-полковник Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
"Поляки под национальным флагом не пойдут <…> на Украину", — отметил военачальник.
Он указал, что на территории бывшей советской республики возможно появление наемников или добровольцев из восточноевропейской страны, но не кадровых военнослужащих польской армии.
"Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши", — объяснил Шпак.
Генерал-полковник также добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором "победителей не будет".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.