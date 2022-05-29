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Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html
Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине
Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине - РИА Новости, 29.05.2022
Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине
Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T04:28
2022-05-29T04:28
специальная военная операция на украине
нато
украина
россия
сша
в мире
георгий шпак
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.Он указал, что на территории бывшей советской республики возможно появление наемников или добровольцев из восточноевропейской страны, но не кадровых военнослужащих польской армии.Генерал-полковник также добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором "победителей не будет".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791495448.html
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нато, украина, россия, сша, в мире, георгий шпак
04:28 29.05.2022
 
Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине

Экс-командующий ВДВ генерал-полковник Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений
Польские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
"Поляки под национальным флагом не пойдут <…> на Украину", — отметил военачальник.
Он указал, что на территории бывшей советской республики возможно появление наемников или добровольцев из восточноевропейской страны, но не кадровых военнослужащих польской армии.
"Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши", — объяснил Шпак.
Генерал-полковник также добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором "победителей не будет".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаРоссияСШАВ миреГеоргий Шпак
 
 
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