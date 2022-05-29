https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html

Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине

Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине - РИА Новости, 29.05.2022

Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине

Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T04:28

2022-05-29T04:28

2022-05-29T04:28

специальная военная операция на украине

нато

украина

россия

сша

в мире

георгий шпак

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.Он указал, что на территории бывшей советской республики возможно появление наемников или добровольцев из восточноевропейской страны, но не кадровых военнослужащих польской армии.Генерал-полковник также добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором "победителей не будет".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791495448.html

украина

россия

сша

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нато, украина, россия, сша, в мире, георгий шпак