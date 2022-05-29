https://ria.ru/20220529/partnerstvo-1791552112.html

США стали крупнейшим торговым партнером Индии

США стали крупнейшим торговым партнером Индии - РИА Новости, 29.05.2022

США стали крупнейшим торговым партнером Индии

США стали крупнейшим торговым партнером Индии, обогнав Китай, сообщило Министерство торговли страны. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:15

2022-05-29T15:15

2022-05-29T18:10

экономика

цены на нефть

сша

индия

китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. США стали крупнейшим торговым партнером Индии, обогнав Китай, сообщило Министерство торговли страны.При этом экспорт в США в 2021-2022 годах увеличился до 76,11 миллиарда долларов с 51,62 миллиарда долларов в предыдущем финансовом году, в то время как импорт вырос до 43,31 миллиарда долларов по сравнению примерно с 29 миллиардами долларов в 2020-2021 годах.В свою очередь, экспорт из Индии в Китай незначительно увеличился до 21,25 миллиарда долларов с 21,18 миллиарда долларов в 2020-2021 годах, в то время как импорт вырос до 94,16 миллиарда долларов с примерно 65,21 миллиарда долларов в том же периоде. Торговые эксперты полагают, что тенденция увеличения двусторонней торговли Индии с США сохранится и в ближайшие годы, поскольку Нью-Дели и Вашингтон занимаются дальнейшим укреплением экономических связей. Основными статьями экспорта из Индии в США являются фармацевтическая продукция, ювелирные изделия, легкие масла и нефтепродукты, замороженные креветки, готовые изделия и так далее, в то время как импорт из США включает нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь, миндаль и так далее.По данным министерства, на третьем месте по объемам торговли с Индией в 2021-2022 экономическом году находятся ОАЭ с 72,9 миллиарда долларов. За ними следуют Саудовская Аравия (42,85 миллиарда долларов), Ирак (34,33 миллиарда долларов) и Сингапур (30 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сша, индия, китай