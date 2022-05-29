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США стали крупнейшим торговым партнером Индии - РИА Новости, 29.05.2022
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США стали крупнейшим торговым партнером Индии
США стали крупнейшим торговым партнером Индии - РИА Новости, 29.05.2022
США стали крупнейшим торговым партнером Индии
США стали крупнейшим торговым партнером Индии, обогнав Китай, сообщило Министерство торговли страны. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:15
2022-05-29T18:10
экономика
цены на нефть
сша
индия
китай
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. США стали крупнейшим торговым партнером Индии, обогнав Китай, сообщило Министерство торговли страны.При этом экспорт в США в 2021-2022 годах увеличился до 76,11 миллиарда долларов с 51,62 миллиарда долларов в предыдущем финансовом году, в то время как импорт вырос до 43,31 миллиарда долларов по сравнению примерно с 29 миллиардами долларов в 2020-2021 годах.В свою очередь, экспорт из Индии в Китай незначительно увеличился до 21,25 миллиарда долларов с 21,18 миллиарда долларов в 2020-2021 годах, в то время как импорт вырос до 94,16 миллиарда долларов с примерно 65,21 миллиарда долларов в том же периоде. Торговые эксперты полагают, что тенденция увеличения двусторонней торговли Индии с США сохранится и в ближайшие годы, поскольку Нью-Дели и Вашингтон занимаются дальнейшим укреплением экономических связей. Основными статьями экспорта из Индии в США являются фармацевтическая продукция, ювелирные изделия, легкие масла и нефтепродукты, замороженные креветки, готовые изделия и так далее, в то время как импорт из США включает нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь, миндаль и так далее.По данным министерства, на третьем месте по объемам торговли с Индией в 2021-2022 экономическом году находятся ОАЭ с 72,9 миллиарда долларов. За ними следуют Саудовская Аравия (42,85 миллиарда долларов), Ирак (34,33 миллиарда долларов) и Сингапур (30 миллиардов долларов).
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экономика, цены на нефть, сша, индия, китай
15:15 29.05.2022 (обновлено: 18:10 29.05.2022)
 
США стали крупнейшим торговым партнером Индии

Министерство торговли Индии: США стали крупнейшим торговым партнером страны, обогнав Китай

© Фото : из личного архива Бориса ГребенщиковаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : из личного архива Бориса Гребенщикова
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. США стали крупнейшим торговым партнером Индии, обогнав Китай, сообщило Министерство торговли страны.

"Согласно данным Министерства торговли, в 2021-2022 годах двусторонний товарооборот между США и Индией составил 119,42 миллиарда долларов против 80,51 миллиарда долларов в 2020-2021 годах. <…> В течение 2021-2022 годов объем двусторонней торговли Индии с Китаем составил 115,42 миллиарда долларов по сравнению с 86,4 миллиарда долларов в 2020-2021 годах", — цитирует издание Times of India данные министерства.

При этом экспорт в США в 2021-2022 годах увеличился до 76,11 миллиарда долларов с 51,62 миллиарда долларов в предыдущем финансовом году, в то время как импорт вырос до 43,31 миллиарда долларов по сравнению примерно с 29 миллиардами долларов в 2020-2021 годах.
В свою очередь, экспорт из Индии в Китай незначительно увеличился до 21,25 миллиарда долларов с 21,18 миллиарда долларов в 2020-2021 годах, в то время как импорт вырос до 94,16 миллиарда долларов с примерно 65,21 миллиарда долларов в том же периоде.
Торговые эксперты полагают, что тенденция увеличения двусторонней торговли Индии с США сохранится и в ближайшие годы, поскольку Нью-Дели и Вашингтон занимаются дальнейшим укреплением экономических связей. Основными статьями экспорта из Индии в США являются фармацевтическая продукция, ювелирные изделия, легкие масла и нефтепродукты, замороженные креветки, готовые изделия и так далее, в то время как импорт из США включает нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь, миндаль и так далее.
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По данным министерства, на третьем месте по объемам торговли с Индией в 2021-2022 экономическом году находятся ОАЭ с 72,9 миллиарда долларов. За ними следуют Саудовская Аравия (42,85 миллиарда долларов), Ирак (34,33 миллиарда долларов) и Сингапур (30 миллиардов долларов).
 
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