https://ria.ru/20220529/ospa-1791574246.html

Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян

Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 29.05.2022

Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян

Во Франции подтверждено 16 случаев заражения человека оспой обезьян, передает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T17:18

2022-05-29T17:18

2022-05-29T17:18

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здоровье - общество

франция

нормандия

оспа обезьян

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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Во Франции подтверждено 16 случаев заражения человека оспой обезьян, передает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique.Сообщается, что большинство случаев заражения - 12 - зарегистрированы в столичном регионе Иль-де-Франс, один - в восточном регионе Овернь-Рона-Альпы, два - в Окситании и один - в Нормандии.Ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися обезьяньей оспой.По данным СМИ, во Франции уже сделали первые прививки в рамках профилактики распространения этой болезни.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220528/ospa-1791465568.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, франция, нормандия, оспа обезьян