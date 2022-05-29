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Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 29.05.2022
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Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян
Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 29.05.2022
Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян
Во Франции подтверждено 16 случаев заражения человека оспой обезьян, передает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T17:18
2022-05-29T17:18
в мире
здоровье - общество
франция
нормандия
оспа обезьян
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Во Франции подтверждено 16 случаев заражения человека оспой обезьян, передает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique.Сообщается, что большинство случаев заражения - 12 - зарегистрированы в столичном регионе Иль-де-Франс, один - в восточном регионе Овернь-Рона-Альпы, два - в Окситании и один - в Нормандии.Ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися обезьяньей оспой.По данным СМИ, во Франции уже сделали первые прививки в рамках профилактики распространения этой болезни.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, здоровье - общество, франция, нормандия, оспа обезьян
17:18 29.05.2022
 
Во Франции зарегистрировали 16 случаев заражения оспой обезьян

Santé Publique: во Франции подтвердили 16 случаев заражения человека оспой обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Во Франции подтверждено 16 случаев заражения человека оспой обезьян, передает телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique.
Сообщается, что большинство случаев заражения - 12 - зарегистрированы в столичном регионе Иль-де-Франс, один - в восточном регионе Овернь-Рона-Альпы, два - в Окситании и один - в Нормандии.
Ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися обезьяньей оспой.
По данным СМИ, во Франции уже сделали первые прививки в рамках профилактики распространения этой болезни.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 
В миреЗдоровье - ОбществоФранцияНормандияОспа обезьян
 
 
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